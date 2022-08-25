Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile birlikte Zonguldak’ın Alaplı Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile birlikte Zonguldak’ın Alaplı Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Yaklaşık 4 saat süren ziyarette Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Burçin Şolt Rektöre eşlik etti.

Alaplı Meslek Yüksekokulu’ndaki laboratuvarlar, kütüphane, yemekhane, konferans salonu, spor salonu, mescit, derslikler ile akademik-idari personelin çalışma odalarını gezen Rektör, çeşitli gözlem ve tespitlerde bulundu.

Alaplı ilçesi ile Meslek Yüksekokulu arasındaki iş birliği ile koordinasyonun artması için çaba gösterilmesinin gerekliliğine dikkat çekilen ziyarette, şehrin sosyal ve ekonomik kalkınmasında Üniversite ve halkın iletişiminin önemine vurgu yapıldı.