ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in katılımıyla Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO 2022-2023 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO 2022-2023 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Safiye Hüseyin Elbi Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Sibel Koçak ve akademisyenler katıldı. Toplantıda, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Sibel Koçak, 2022-2023 akademik yılı faaliyetleri ile hayata geçirilen projeler, yapılması planlanan etkinlikler, bölüm ve programlar hakkında sunum yaptı.

Sunumun ardından konuşma yapan ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek, imkanlar dahilinde her birime destek olduklarını vurguladı. Konuşmaların ardından akademik teşvik alan ve uluslararası yayın yapan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi.