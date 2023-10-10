ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2023-2024 akademik yılı açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve bütün üniversite rektörleri, ZBEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şemseddin Dağlı, ZBEÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü, ZBEÜ Hastane Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin, ZBEÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri ZBEÜ-OVAT Takımı Kaptanı Taha Yıldız ve B-Dispate Uzay Takımından Kaan Gökdoğan katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılışında Türk Müziği koro dinletisi yapıldı. Ardından Türk yükseköğretiminin gelişimini ve şu anki mevcut durumunu anlatan bir video gösterimi gerçekleştirildi. Törenin açılışında konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, 2023 senesinde kontenjanların yüzde 99,8 gibi çok yüksek bir doluluk oranına ulaştığını söyledi ve 98 ülkeden 340 bine yakın uluslararası öğrenciye üniversitelerde öğrenim görme imkânı sağlandığını belirtti.

Konuşmaların ardından YÖK tarafından “bireysel, kurumsal, özel alan ve özel” olmak üzere dört kategoride verilen “YÖK 2023 Üstün Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu.