Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer, Yabancı Diller Yüksekokulunun "2025 Aile Yılı" kapsamında düzenlediği 18. Geleneksel Piknik Etkinliği’ne katıldı.

Her yıl Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından İncirharmanı Kampüsünde, baharın gelişini kutlama münasebetiyle gerçekleştirilen ve bu yıl ise "2025 Aile Yılı" kapsamında 18. düzenlenen geleneksel piknik etkinliğine BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Okşan Dağlı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Piknik süresince öğrenciler, yoğun bir hazırlık döneminden sonra danışman hocalarıyla birlikte çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirirken Rektör Prof. Dr. Özölçer ise etkinlikte yer alan öğrencilerle bol bol sohbet etti. Özellikle öğrencilerin mevcut ders durumları ile Rektör Prof. Dr. Özölçer’in kendi öğrencilik anılarını aktardığı karşılıklı sohbet sırasında ise keyifli anlar yaşandı. Piknik sırasında bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Özölçer, "Her yıl düzenli olarak baharın gelişi ve Üniversitemizde düzenlenen bahar şenlikleri kapsamında Yabancı Diller Yüksekokulumuz tarafından düzenlenen geleneksel piknik etkinliğini bu yıl, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri doğrultusunda ilân edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında düzenlemekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizle sadece akademik anlamda değil, fırsat buldukça sportif ve kültürel bağlamda da bir araya gelmek bizler için en büyük mutluluk kaynaklarından biri. Bu münasebetle Yabancı Diller Yüksekokulumuzun gerçekleştirdiği piknikte öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyor, nazik davetlerinden dolayı Yüksekokul yönetimimize teşekkürlerimi sunuyorum" sözlerine yer verdi.

BEUN Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından "2025 Aile Yılı" kapsamında düzenlenen 18. Geleneksel Piknik Etkinliği, günün anısına binaen Rektör Prof. Dr. Özölçer’in öğrencilerle fotoğraf çekimi gerçekleştirmesiyle son buldu.