Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 15 Temmuz Şehitler Kampüsünü gezerek incelemelerde bulundu.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Servet Karasu ve Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Yıldız ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Kampüsü’nü Özölçer, burada yapılmasını düşündüğü değişiklik ve yenilemeler hakkında incelemelerde bulundu. Gözlemlerini beraberindeki ekip ile paylaşan Özölçer, konu hakkında kendileriyle görüş alışverişinde bulundu. Kampüste bulunan Cafe Akademi’yi de gezen Rektör Özölçer, işleyiş ile ilgili bilgi alırken, yaz dönemi öncesinde gerekli olabilecek düzenlemeler hakkında değerlendirme yaptı.

Buradaki incelemelerin ardından ZBEÜ’nün spor kompleksi içerisinde yer alan yarı olimpik yüzme havuzunu da gezen Rektör Özölçer, yetkililerden faaliyetler, programlar ve ziyaretçi beklentileri hakkında bilgi aldı.

Her fırsatta, Üniversiteyi bulunduğu noktadan çok daha iyi bir yere getirmeyi ilke edindiğini dile getiren Rektör Özölçer, ekip işi olarak değerlendirdiği ilerleme sürecinde tüm birimlerin gereken hassasiyet ve önemi göstermesi gerektiğine dikkat çekerek, “Birimler üniversitemizi daha ileri taşımak adına çok daha fazla çalışmalıdır. Biz de birimlerimizin bu süreçte ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde karşılamaya hazırız. Bu bir ekip işidir, bir bütünün parçaları olarak aynı yönde ve aynı hevesle hareket etmeliyiz” dedi.

Rektör Özölçer’in birim ziyaretleri sürüyor.