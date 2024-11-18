Antalya’da düzenlenen 10. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 20. Türkiye Acil Tıp Kongresi’nde konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sağlıkta şiddetin en çok yaşandığı yerin acil servisler olduğunu belirterek, "Şiddetin çok ciddi şekilde cezalandırılması gerekiyor. Acil servise gelen birisi bir sıkıntı oluşturuyorsa eğer sağlık hizmeti almamalı ve sağlık hizmeti verilmemeli" dedi.

10. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 20.Türkiye Acil Tıp Kongresi’nde Kriz Yönetim ve Liderlik: Acil Servisten Üniversite Kampüslerine Rektörler Zirvesi-Açık Oturumu “Acil Servisler Değişiyor” temasıyla Antalya’da bir otelde düzenlendi. Toplantıya Akdeniz Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörleri konuşmacı olarak katıldı.

21 ülkeden 70 farklı şehirden konuşmacı

21 ülkeden, 70 şehirden konuşmacı ve dernek başkanlarının katılımıyla gerçekleşen kongrede, 45 panel, 4 açık oturum, 6 uydu sempozyumu, 4 kurs düzenlendi. Ayrıca, acil tıbbın geleceğine dair önemli projeler paylaşıldı. NTV Sağlık Muhabiri Melike Şahin’in moderatörlüğündeki oturuma Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar salonda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise çevrimiçi bağlantıyla katıldı. Liderlik nedir? Kriz yönetimi nedir? Deprem gibi kriz anlarını nasıl yönetiyorsunuz? Sağlıkta şiddetle ilgili ve acil tıp alanıyla ilgili konularda konuşmacılar düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

“Lider değişim yaşatan kişidir”

Acil servislerin önemine dikkat çeken Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Acil servis çok sevdiğim bir departmandır. Çok keyifli, çok şey öğrendiğim ve insanlık için çok kıymetli bir yerdir" dedi. Liderlik üzerine konuşan Rektör Prof. Dr. Özkan, "Liderlik, bence bir topluluğu ya da bir kurumu, bir hedef doğrultusunda hareketlendirebilen, motive eden, ilham veren ve bir değişim oluşturan, karakterlere ben lider diyorum. Bir değişim oluşturmak bence en önemlisi. Herkes bir kurumun başındadır ama herkes lider değildir bence. Orada pozitif bir şeyler oluşturan belki çağ atlatan o çıtayı yukarıya taşıyan insanların lider olduğunu düşünüyorum. En önemli özelliklerinin de bence hızlı karar alabilen, kararlı ve ilham verebilen insanlar olduğunu düşünüyorum. Olmaması gereken özellik ise korkuyla bunu yapmaları, bence korku ve kararsızlık bir lider için en kötü iki özellik. Tarihe baktığımız zaman da tarihe adını kazıyan insanların da bu özellikleri olduğunu görüyoruz. Tüm bu lider özellikleri taşıyan örneğimiz ise Mustafa Kemal Atatürk” dedi.

“Acıları içimizi yaktı”

Liderliğin özellikle kriz zamanlarında önemli olduğuna değinen Rektör Özkan, bunun son güncel örneğini Kahramanmaraş depreminde gördüklerini kaydetti. Deprem olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi olarak hızla harekete geçtiklerini, arama kurtarma ekipleri ve yardımı bölgeye ulaştırdıklarını anlatan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Depremin ilk anında çağrı merkezleri kurduk. Öğrencilerimizin gönüllü olduğu çağrı merkezleri ertesi gün kuruldu ve o bölgedeki çocuklarla biz irtibat kurmaya çalıştık. İsraf olmasın diye en çok ihtiyaç olan şeyleri gönderdik, mobil mutfaklar, tuvaletler ve banyolardı, onların teminini yaptık ve gönderdik. Üniversitemizden de sağlık çalışanlarımızdan doktorlar ve hemşirelerden bölgeye gidenler oldu. Plastik cerrahi derneği olarak bizler de gittik. Onların acıları gerçekten çok içimizi yaktı. Deprem döneminde bine yakın hastayı hastanemizde kabul ettik, bunların çoğu da plastik cerrahi ve ortopedi hastasıydı. Depremde mağdur olup Antalya’ya gelen aileleri sosyal alanlarda misafir ettik. Kredi yurtlarda misafir ettik onlara psiko sosyal olarak da rehabilitasyon gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“Şiddet uygulayan sağlık hizmeti almamalı”

Konuşmasında sağlıkta şiddet konusuna da değinen Rektör Özkan, "En çok şiddetin yaşandığı yerler acil servisler. Ama sağlıkta şiddet olarak sınırlandırmamak gerekiyor. Genel olarak bir şiddet sorunu var. Cezaların daha caydırıcı olması gerekiyor. Şiddet şiddettir ve şiddetin çok ciddi şekilde cezalandırılması gerekiyor. Acil servise gelen birisi bir sıkıntı oluşturuyorsa eğer sağlık hizmeti almamalı ve sağlık hizmeti verilmemeli. Lütfen bunlarla savaşalım" diye konuştu. Bu konuda hekimlere de görev düştüğüne değinen Özkan, "Hastalarla iletişim çok kıymetli tedavi ederken. Özellikle asistan hekimlerimize bunu anlatmalıyız” dedi.

Daha sonra rektörlere çiçek takdimi gerçekleştirilerek fotoğraf çekimi yapıldı.