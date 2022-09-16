Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite yerleşkesinde öğrencilere yapılacak yeni bir yurdun müjdesini verdi. Yurt yapımı için 10 bin metrekarelik arazi tahsisi yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite yerleşkesinde öğrencilere yapılacak yeni bir yurdun müjdesini verdi. Yurt yapımı için 10 bin metrekarelik arazi tahsisi yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrenci yurdu yapılmasına ilişkin Gençlik İl Spor Müdürlüğü ile protokol imzalandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Yönetim Kurulu Odasında Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan katılımıyla yapılan imza töreninde Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin barınması için yeni bir yurt yapılacağını duyurdu. İmzalanan iş birliği protokolü ile üniversite yerleşkesi içerisinde 10 bin metrekarelik bir alan öğrenci yurdu için tahsis ediliyor.

Öğrencilerin barınma sorunu çözülüyor

Akdeniz Üniversitesi kampüsünde yeni bir öğrenci yurdu için ilk adımı attıklarını belirten Rektör Özkan, öğrencilerin barınma sorununun çözümüne yönelik yurt yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığına 10 bin metrekarelik bir araziyi tahsis ettiklerini ifade etti. Ailelerinden uzakta eğitim alan öğrencilerin temel ihtiyacı olan barınma konusu öncelikle çözülmesi gereken konuların başında geldiğini söyleyen Rektör Özkan, “Belki ilk kez anne ve babalarından ayrı yaşamaya başlayan öğrencilerimizin, huzur ve güvende hissedebileceği bir ortam sunulması gerekiyor. Ayrıca bunun da ailelere ekonomik anlamda çok yük olmadan yapılabilmesi önemli” dedi.

“Bugüne kadar 110 bin metrekarelik alan tahsisi yapıldı”

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli bir çalışma ve dayanışma içinde olduklarını belirten Rektör Özkan, bugüne kadar öğrenci yurtları için kampüs içerisinden 110 bin metrekarelik alan tahsisi yapıldığını ve bu sayede Bakanlığın yaklaşık 12 bin kişi kapasiteli 5 yurt inşa ettiğini ifade etti. Akdeniz Üniversitesi’nin ve Antalya’nın barınma, yurt sayısı ve kapasitesi olarak iyi konumda olduğunu söyleyen Rektör Özkan, “Ancak gerek üniversitemizin büyümesine gerekse çağımızın ihtiyaçlarına uygun olarak hem yurt kapasitesini hem de konforunu artırmamız gerekiyor. Bugün de yurt yapılması için kampüsümüzde 10 bin metrekarelik bir alanın daha Bakanlığımıza tahsisi için bir aradayız. Daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnek vermek gerekirse, imzaladığımız protokolle birlikte bugüne kadar yaklaşık 17 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı, öğrencilerimizin barınma ihtiyacı için ayırmış oluyoruz. Bu yurt da tamamlandığında öğrencilerimizin barınma konusunda herhangi bir sıkıntısı kalmayacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

“Yurtlar yaşam alanı olmalı”

Yurtlar sadece binadan ve tefrişattan oluşan, sadece öğrencilerin yatma işlevini gören yapılar olmadığını söyleyen Rektör Özkan, öğrencilerin ders zamanları dışında en çok vakit geçirdikleri yurtların aynı zamanda öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapan yaşam alanları olduğunu ve öğrencilerin yaşadıkları yurda aidiyet duyması için ev atmosferinin sunulması gerektiğini söyledi. Rektör Özkan, “Kampüsümüzde yer alan Bezm-i Alem Valide Sultan Öğrenci Yurdu gibi yapılacak olan yeni yurdumuzun da öğrencilerimize sosyal anlamda çeşitli imkânlar sunan, öğrencilerimizin vakit geçirmekten hoşlanacağı bir yapıda olacağına inanıyorum. Tabii yurtlar ne kadar modern olursa olsun onu yaşam alanına dönüştürecek şey insan kaynağıdır, projeler ve etkinliklerdir. Üniversite olarak bu konuda bu yıl il müdürlüğümüz ile daha fazla çalışma yapacağımızı da söylemek istiyorum. Bu konudaki iş birlikleri için İl Müdürüm Yavuz Gürhan nezdinde Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve kıymetli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu protokolün sevgili öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tekrar yurt başvuru talebi açılacak

Bu yıl için yurt başvurusu yapan tüm öğrencilerin yerleşmiş durumda olduğunu söyleyen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, barınma ile ilgili karar değiştirenler yahut okulu geç başlayacak olanlar için tekrar yurt başvurusu açacaklarını duyurdu. Müdür Yavuz Gürhan, “Şu anda yeni kayıt yaptıran ve yurt talebinde bulunan tüm öğrencileri aldık. Bunun dışında yaklaşık 6 bin dolayında ara sınıf öğrencimiz var. Geçmiş yıllarda ara sınıflara çok az yurt çıkardı. Bu yıl sınıfta okuyan ve yurt talep eden öğrencilerin de tamamını yerleştirdik. Önümüzdeki günlerde de kız ve erkek öğrenciler için yeniden yurt başvurusu açacağız. Özel yetenek sınavları ile dikey geçiş sınavı ile gelen okulu geç başlayacak öğrenciler için. Onların da tamamını alacağız. İnşallah barınma ile ilgili hiçbir sorun yaşamayacağız. Bu iş birliği ile yeni bir yurt projesini daha hayata geçireceğiz. Hayırlı olsun” dedi. Konuşmaların ardından yurt projesini hayata geçirecek alan tahsisi için protokol imzalandı.