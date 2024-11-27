Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Yale’de gerçekleşen Amerikan Rekonstrüktif Transplantasyon Derneği Kongresi’nde Türk sağlık sisteminin uluslararası ölçekte fark oluşturan gücüne dikkat çekti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Amerikan Rekonstrüktif Transplantasyon Derneği’nin (ASRT) 2024 Kongresi’nde Türkiye’yi temsil etti. Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut eyaletinin New Haven kentinde bulunan Yale Üniversitesi’nde düzenlenen kongreye, doku nakli alanında dünyanın önde gelen bilim insanları ve cerrahları da katılarak deneyimlerini paylaştı.

Türkiye’den davet edilen tek konuşmacı

Türkiye’den davet edilen tek konuşmacı olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, dünyanın ilk rahim, Türkiye’nin ilk yüz ve çift kol naklinin de aralarında olduğu Akdeniz Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan’ın ekip liderliğinde gerçekleşen 12 öncü doku nakli hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Özkan’ın konuşması, rekonstrüktif transplantasyon alanında çalışan akademisyenler, cerrahlar ve sağlık profesyonelleri tarafından büyük ilgi gördü.

Doku naklinde Akdeniz Üniversitesi’nin benzeri yok

Akdeniz Üniversitesi’nin her üç alanda da nakil yapan tek merkez olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, bu anlamda uluslararası katılımcıların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Akdeniz Üniversitesi’nin bu başarısının deneyimli kadrosu ve güçlü altyapısı kadar devletin verdiği destekle gerçekleşebildiğini vurgulayan Rektör Özkan, devlet desteğinin önemine dikkat çekti.

Türk sağlık sistemi dünyaya örnek

Kongrede tartışılan ana konulardan birinin organ ve doku nakillerinde finansman modelleri olduğuna değinen Rektör Özkan, “Dünyada bu tip nakilleri gerçekleştiren merkezlerde alanında ilk olan nakiller, genellikle araştırma ve geliştirme bütçeleriyle (grant) finanse ediliyor. Ancak bu operasyonların devamlılığı için gereken kaynaklar birçok ülkede çok sınırlı. Türkiye’de ise devlet desteği sayesinde bu nakillerin ücretsiz olarak yapabiliyoruz. Devletimizin sağladığı bu destek, hastalarımıza hiçbir ek yük getirmeden, dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmamızı sağlıyor. Türkiye’nin bu başarısı, dünya genelinde büyük bir takdirle karşılanıyor” ifadelerini kullandı.