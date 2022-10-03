Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, TEKNOFEST 2022’de finale kalan Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Tufan Elektromobil Takımı ile görüştü.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, TEKNOFEST 2022’de finale kalan Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Tufan Elektromobil Takımı ile görüştü.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri Antalya Teknokent’in verdiği destekle geliştirdikleri “TUFAN V2” isimli elektrikli araba ile TEKNOFEST 2022’de finalde yarışarak festivalin dikkat çeken projeleri arasında yer aldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektörlük Yönetim Kurulu Salonu’nda bir araya geldiği öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

"Öğrencilerimizi her zaman destekleriz"

Öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Özkan, “Katıldığınız yarışmalarda gösterdiğiniz başarıdan dolayı sizleri kutluyorum. Öğrencilerimize katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de aldığınız başarılarla bizleri mutlu ediyorsunuz. Gerek üniversitemizde bulunan topluluklarımız olsun gerekse de bireysel olarak öğrencilerimize desteklerimiz sürecek. Bütün öğrencilerimize buradan çağrıda bulunuyorum sizler, üniversitemizi yarışmalarda temsil ediyorsunuz kazandığınız başarılarla da üniversitemizin adını ve kalitesini artırıyorsunuz. Katılacağınız bütün yarışmalarda sizlerin hep yanındayız, başarılarınızın daim olmasını diliyorum” dedi.

Tufan Elektromobil Takımı da Rektör Özkan’a gösterdiği destekten dolayı teşekkür ederek ilerleyen projelerinde de yanlarında olma dileğinde bulundular. Konuşmaların ardından Rektör Özkan, öğrencilerle TUFAN V2 isimli elektrikli arabayı kullandı.

Yarışmada ilgi odağı oldu

Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Albayrak’ın yaptığı Akdeniz üniversitesi Ar-Ge ve Yüksek Teknoloji Topluluğu’na bağlı olarak çalışmalarını yürüten Tufan Elektromobil takımı, Antalya Teknokent desteğiyle geliştirmiş oldukları “TUFAN V2” isimli elektrikli araba ile Kocaeli’nde gerçekleşen final yarışına katıldı. Elektrikli aracın kabuk tasarımı ve üretimi, direksiyon sistemi gibi mekanik parçaları birlikte, fırçasız doğru akım motoru, yerleşik şarj ünitesi, araç kontrol sistemi, telemetri haberleşmesi gibi elektronik birimleri yerli olarak geliştirildi. Yarışma öncesinde 2 farklı rapor aşamasından başarıyla geçen takım, finalist olarak katıldığı yarışmada, jürilerin de kontrolünden başarıyla geçerek piste çıkmaya hak kazandı. Toplam 24 başarılı tur atan araç, yarışmada ilgi odağı haline gelerek Akdeniz Üniversitesi’ni başarılı bir şekilde temsil etti.