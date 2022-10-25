Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kampüs içerisinde bulunan TÜBİTAK Gözlemevi’nde öğrencilerle birlikte güneş tutulmasını izledi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kampüs içerisinde bulunan TÜBİTAK Gözlemevi’nde öğrencilerle birlikte güneş tutulmasını izledi.

Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin Bilim Toplum Merkezi’nde (BİTOM) 12:00-15:00 saatleri arasında özel filtrelere sahip teleskoplarla Güneş Tutulmasını izleme etkinliği düzenlendi. Farklı ilçelerden ve illerden de güneş tutulmasını izlemeye yüzlerce öğrenci katıldı. Aynı zamanda canlı yayınlanan güneş tutulması, Türkiye genelinde 10 binin üzerinde kişi tarafından izlendi.

Güneş tutulmasını gözlemleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan “Üniversitemiz içerisinde bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Bilim Toplum Merkezimizde bugün parçalı güneş tutulmasını izledik. Çok heyecan vericiydi. Üniversite öğrencilerimizin yanı sıra farklı il ve ilçelerden ilk ve ortaöğretim öğrencilerimizin gösterdiği yoğun ilgi beni çok mutlu etti. Öğrencilerimizin içindeki merak duygusunun yoğunlaşması ve bilime ilgi göstermesinin en güzel araçlarından biri astronomi. Bunu yoğunlaştıracak çalışmalara TÜBİTAK ile ortak çalışmalarla imza atmaktan dolayı mutluyuz. Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Topluluğu üyeleri öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizde bu tutulmanın izlenmesinde TÜBİTAK Gözlemevi’nde emek gösterdiler. Emeği olanlara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Gözlem ziyareti sırasında Rektör Özkan’a TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Dr. Tuncay Özışık bilgi aktardı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker de etkinlikte yer aldı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin Bilim Toplum Merkezi’nde (BİTOM) yetkilileri tarafından tutulmanın maksimum evresi saat 13.50’de meydana geldiği ve güneş diskinin yaklaşık yüzde 50’si örtülmüş olacağı belirtildi. Ülkemizden gözlenebilecek bir sonraki en yakın güneş tutulmasının ise 2 Ağustos 2027 tarihinde parçalı tutulma olarak gerçekleşeceği ve güneş diskinin yaklaşık yüzde 80’inin örtüleceği bilgisi paylaşıldı.