Manavgat’ta yapımına devam edilen turizm fakültesinde incelemelerde bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, "Manavgat’ın turizm potansiyeline uygun olarak bir Yabancı Diller Fakültesi/Bölümü kurmak istiyoruz. Bölgenin ihtiyacına uygun olarak İngilizce ve Rusça dillerinde eğitim verilmesini planlıyoruz”dedi.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Manavgat ve Serik ilçelerinde yer alan fakülte ve meslek yüksekokullarını ziyaret etti. Rektör Özkan, Manavgat’ta eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal ile birlikte inşaat çalışmaları devam eden üniversite binasında incelemede bulundu. Hayırsever Gülten Çağıran’ın bağışı ve devamında Manavgat Yüksek Öğretim Vakfı (MAYÖV) koordinasyonunda süren çalışmaları yerinde gören heyet, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Açılış sürecine gelindi"

İnceleme ziyaretinin ardından Manavgat MATSO Turizm Fakültesi’nde MAYÖV üyelerinin de katılımıyla konuyla ilgili bir toplantı yapıldı. Toplantıda konuşan Rektör Özkan, inşaat çalışmalarının uzun süredir devam ettiğini belirterek artık açılış yapma aşamasına gelinmiş olunduğunu söyledi. Binanın işleviyle ilgili de bilgi veren Özkan, “Öncelikle Manavgat MATSO Turizm Fakültesi binasında eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemizi yeni binaya taşımak istiyoruz. Ayrıca yeni bir fakültenin kurulması için de YÖK ile görüşmelere başladık. Manavgat’ın turizm potansiyeline uygun olarak bir Yabancı Diller Fakültesi/Bölümü kurmak istiyoruz. Burada bölgenin ihtiyacına uygun olarak İngilizce ve Rusça dillerinde eğitim verilmesini planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu’na üniversitenin talep ve ihtiyaçları konusunda verdiği destek için teşekkür eden Rektör Özkan, “ Bakanımızın desteğini her zaman yanımızda hissettik. Yine onun da destekleriyle şehrimize ve Manavgat’a değer katacak çalışmalara imza atacağız” ifadelerini kullandı.

"Hayırsever katkısı önemli"

Hayırsever Gülten Çağıran’a ve ailesine de teşekkür eden Rektör Özlenen Özkan, “Antalya’mız hayırsever konusunda gerçekten şanslı bir şehir. Gönlü bol insanlarımız var. Gülten hanımın öğrencilerle fakülte bahçesinde buluşma hayalini biliyorum. Bunu en yakın zamanda gerçeğe dönüştürmeyi yürekten istiyorum.” dedi. Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nin Antalya’nın bir değeri olduğunu vurgulayarak, hayırseverlerin desteklerini beklediklerini de sözlerine ekledi.

MANAVGAT VE SERİK’TE AKADEMİSYENLERLE BULUŞTU

Rektör Özkan daha sonra Manavgat MATSO Turizm Fakültesi, Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Manavgat Meslek Yüksekokulu ve Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu’nda akademik ve idari kadro ile bir araya geldi. Ziyaretlere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Genel Sekreter Ali Evren İmre, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri ve akademisyenler eşlik etti. Fakülte ve MYO’larda akademisyenlerin istek ve talepleriyle de yakından ilgilenen Rektör Özkan, yeni eğitim öğretim döneminde herkese başarılar diledi.