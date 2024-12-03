Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde çalışanlarla bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi A Blok Kokteyl Salonunda engelli çalışanlarla bir araya geldi. Etkinliğe katılmak için ameliyathaneden çıkıp geldiğini ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Ameliyattan çıktım buraya koşarak geldim, sizlerle birlikte olmak için. Bizim işimizde genel de uzvu olmayan insanları tedavi etmek. Bu anlamda sizlerin de az çok neler yaşadığını biliyorum ve sizle empati yapmaya çalışıyorum. Yönetici olarak da bizim en önemli işimiz sizlerin hayatını daha yaşanabilir kılmak, diğer insanlarla daha eşit bir dünya sağlamak” dedi.

“Önemli olan gönülden gönüle köprüler kurabilmek”

Göreve geldikleri günden beri kampüsü ve hastaneyi engelliler için daha yaşanılabilir kılmaya çalıştığını ifade eden Rektör Özkan, “Burada önemli olan gönülden gönüle köprüler kurabilmek. Umarım o köprüleri kurabilirmişizdir. Bundan sonraki süreçte de ihtiyacınız ne varsa her zaman iletişimde kalmak bizim için çok kıymetli. Önemli olan dünyanın herkes adına daha eşit, daha güzel olması. İyi ki varsınız. Neye ihtiyacınız olursa bunları kolaylaştırmakla yükümlüyüz. Yeter ki gönül engeli olmasın, fiziksel engeller bir şekilde yıkılıyor. Umarım dünya daha eşit, daha güzel, daha sağlıklı ve daha mutlu olur” şeklinde konuştu.

“Bütün çalışanlarımız çok önemli rol alıyor”

Uzun zamandır böyle etkinliklerle bir araya gelmek istediklerini vurgulayan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise “Hasta bakımının tümü, bütün çalışanlarla burada gerçekleşen bir iş. Hastanın kampüse girmesiyle başlayıp hastanın buradan taburculuğuyla biten bir süreç. Bütün bu süreç içerisinde sizler, bütün çalışanlarımız çok önemli rol alıyorlar. Sizlerle birlikte olabileceğimiz her türlü fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Bu yüzden önümüzdeki dönemde de bu tarz etkileri daha sık yapmayı planlıyoruz” dedi.

Rektör Özkan, hastane çalışanı Necibe Evrim Tongül’e günün anısına çiçek takdim etti. Rektör Özkan daha sonra katılımcılarla bir süre sohbet etti.