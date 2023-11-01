Öğrencilere tavsiyelerde bulunan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bir yerde olmak için yapacağınız tek bir şey var o da emek verip kendini adamak. Her başarılı örnekte bunu görüyorsunuz. Albert Einstein bile, ’Dehanın 10’da 1’i yetenek 10’da 9’u da çalışmaktır’ demiştir. Ben hep çocuklarıma da bunları söylüyorum, ne kadar yetenekli olursanız olun emek vermeden bir yere gelmek mümkün değil” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi’nin düzenlediği "Cumhuriyet’in Yüzü Kadınlar Söyleşisi"nde lise öğrencileriyle buluştu.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı çerçevesinde Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde "Cumhuriyet’in Yüzü Kadınlar Söyleşisi" düzenlendi. Konuşmacıları arasında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın olduğu söyleşiye, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Program kapsamında Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Antik Kenti Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, İlk Kadın Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongre Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu, ilk kadın hava kontrolörü Nevin Doman deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

"100 yılı geride bıraktık, sonraki yüzyılda neler yapacağız"

Lise öğrencilerinin katıldığı etkinlikte Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Cumhuriyet’in 100. yılında sizlerle burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İlk 100 yılı geride bıraktık Türkiye Cumhuriyeti bize muhteşem şeyler armağan etti. Ancak bundan önce Osmanlı da bizimdi, Selçuklu da bizimdi, diğer Türk uygarlıkları da bizimdi. Hepsi bizi bugün biz yapan hiçbiri birbirinden ayrılmayacak unsurlar. İlk 100 yılı geride bıraktık, bundan sonraki yüzyılda neler yapacağız bence artık hızlı bir şekilde bunu hedeflememiz gerekiyor hep beraber. Ben Akdeniz Üniversitesi için buna başladım” dedi.

“Bir yerde olmak için yapacağınız tek bir şey var emek vermek”

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Rektör Özkan, “Bir yerde olmak için yapacağınız tek bir şey var o da emek verip kendini adamak. Her başarılı örnekte bunu görüyorsunuz. Albert Einstein bile, ’Dehanın 10’da 1’i yetenek 10’da 9’u da çalışmaktır’ demiştir. Ben hep çocuklarıma da bunları söylüyorum, ne kadar yetenekli olursanız olun emek vermeden bir yere gelmek mümkün değil. Sizlerin bu yaşlarda kendisine hedef koyması çok önemli. Bu anlamda benim size tavsiyem, çok erken yaşta kendinizi tanımanız ve hedefinizi belirlemeniz. Kendi karakterinize uygun gerçek hedefler belirlemeniz ve seçeceğiniz meslek size uygun mu, siz mesleğe uygun musunuz diye değerlendirmek. Hedefi erken belirlemek sizin bir adım öne geçmenizi sağlıyor ancak bu yetmiyor elbette. O hedefler doğrultusunda yaşamanız ve çalışmanız gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Bize yurt dışından çok yerden teklifler geldi"

Yurt dışı hayali kuran gençlere de seslenen Rektör Prof. Dr. Özkan, “Yurt dışına çok gidip geliyoruz ama ülkemizden daha güzel hiçbir yer yok. Prof. Dr. Ömer Özkan Hoca ile bize yurt dışından çok önemli yerlerden teklifler geldi. Ancak ülkemiz için çalışmayı seçtik. Burada olmaktan her zaman çok mutlu olduk hiç pişman olmadık. Türkiye olabilecek en güzel memleket, biz Türkler muhteşem insanlarız. Çalışmamın çoğu hastanede geçiyor, yurt dışındaki insanların ülkemizin sağlık sistemine olan ilgisini birebir görüyorum. Bizi tercih ediyorlar çünkü Türkler onlara insan gibi davranıyorlar. Yurt dışında böyle bir şey yok. Birisi yere düşse neden düştün diye soran olmaz. Bu çok kıymetli bir şey. Biz güzel insanlarız ve verici insanlarız. Bu bizim kültürümüzden gelen bir şey” dedi.

"Ülkenizi yüceltin"

Ülkenizin güçlü olduğu kadar dünyada kabul görebildiğinizi anlatan Rektör Özkan, “Burada dikkat etmeniz gereken şey yaptığınız işlerle ülkenizi yüceltmek. Çünkü ülkeniz ne kadar yüce olursa, siz de gittiğiniz yerde o kadar güçlü olursunuz. Türkiye’yi yüceltmek bu fikirde sizin göreviniz” ifadelerini kullandı. Özellikle kız çocuklarından büyük şeyler beklediklerinin altını çizen Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Cumhuriyet’in en büyük kazanımı kadınlara olmuştur. Burada bir sürü kız öğrencimiz var. Biz bu kazanımın karşılığını nasıl ödeyeceğiz; tabii ki işimizi iyi yaparak, kız çocuklarının daha iyi eğitim almasını sağlayarak. Çünkü kızlarımızın iyi bir eğitim alması çok kıymetli. Bir toplumu yetiştiren kadınlardır. Erkekleri yetiştiren de kadınlardır. Bu anlamda kız çocuklarının çok daha donanımlı olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Dünyadaki en iyi kadın erkek eşitliğine sahip ülkelerden biri Türkiye"

Türkiye’de kadın erkek eşitliğinin iyi bir yerde olduğunu söyleyen Rektör Özkan, “TBMM’de 600 milletvekilinden 112’si kadın milletvekili, dünyanın çok az yerinde bu rakamlar mevcut. Üniversitemizde de yüzde 49’u kadın yüzde 51’i erkek öğrencilerimizin, akademisyenlerimiz içindeki sayı da böyle. Dünyadaki en iyi kadın erkek eşitliğine sahip ülkelerden bir tanesi Türkiye. Bu anlamda biz kadınız engelleniriz diye düşünmeyin. Cerrahlar dünyasında erkekler egemendir ama asla engelleme ile karşılaşmadım. Karşılaşırsanız da bu tamamen kişisel bir şeydir. Kadın erkek eşitliği evet dünyada olması gerektiği gibi değil ama dünyanın da asla gerisinde değil. Zaten biz o oranları daha yukarıya taşıyacağız. Önemli olan işinizi iyi yapmak ve hedeflerinizi tutkuyla gerçekleştirecek şekilde hayatınızı belirleyin” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yalnız bir ülke olduğunu söyleyen Rektör Özkan, “Sizler bizim geleceğimizsiniz iyi ki varsınız. Sizin ülkeye katkılarınız savunma sanayi alanında yazılım, sağlık, tıp alanında yapacaklarınız o kadar kıymetli ki. İyi ki varsınız bizler buradayız her zaman ne ihtiyacınız olursa. Her öğrenciye kapım açık olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.

"Cumhuriyetten, vatandan, milletten ve Atatürk’ten vazgeçilmez"

‘Son sözü baştan söyleyelim’ diyerek konuşmasına başlayan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Antik Kenti Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, “Genç Cumhuriyet’in yetiştirdiği bir Türk kadınıyım ben. Eğitim hayatımızda bize çok net olarak bir şey öğretildi. Cumhuriyetten, vatandan, milletten ve Atatürk’ten vazgeçilmez. Vazgeçmeyin onlardan” şeklinde konuştu.

“Neden gidiyorsunuz bu ülkenin kültürünü talan edenlerin ülkesine”

Gençlerin gözünün başka bir ülkeye çevrildiğini üzüntüyle karşıladığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Antik Kenti Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, “Bu beni çok yaralıyor. Bizim jenerasyonumuzu kırıyor. Yanımda dünyanın en başarılı üniversitelerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi’nin çiçek gibi en üst düzeyli rektörü otururken yapmamalısınız. Nereye gidiyorsunuz çocuklarım siz nereye? Sanıyor musunuz ki başınızı çevirdiğiniz üniversiteler size böyle kucaklarını açmış bekliyorlar. Yok, öyle bir şey ne olacaksanız bu ülkede olacaksınız. Emeğini alın terini kendi toprağına akıtmayan öğrenci, insan bu vatanın neresinde doğdu da bugünlere getirildi diye düşünüyoruz biz çünkü. Ben ki hala toprağı kazıyorum, gün ışığına çıkarılmamış eserleri çıkarıyorum. Yurt dışına kaçırılmış eserler için mücadele veriyorum. Siz neden gidiyorsunuz bu ülkenin kültürünü talan edenlerin ülkesine. Göreviniz bu ülkede. Başka insanlarda bu ülkeye gelmeli diyorum ki zaten sizlerde bu ülkeye ne kadar çok insanın gelmek istediğini biliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından konuşmacılara günün anlam ve önemine binaen çınar ağaçları ve plaketler takdim edildi.