Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, deprem bölgesinde Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ile ailelerini ziyaret etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, deprem bölgesinde Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ile ailelerini ziyaret etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ile Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Adana’dan başlayıp Hatay’da İskenderun, Defne, Samandağ ve Antakya’da depremzede öğrencileri ve aileleri ile görüştü. Bölgede bulunan hastaneleri de ziyaret eden Rektör Özkan, görevli üniversite personelinin çalışma sahalarındaki ihtiyaçlarına yönelik inceleme yaptı.

“Öğrencilerimizi gelip görmek istedim”

Deprem nedeniyle çok büyük yıkım yaşandığını belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "İnsan buraya gediğinde aslında düşündüğünden çok daha farklı olduğunu görüyor ve çok üzülüyor. 6 bin öğrencimiz vardı bizim deprem bölgesinde. Elbette personelimiz ve öğretim üyelerimiz de var burada. Ben en azından bir kısmını hala Antalya’ya gelemeyenleri, bizzat gelip görmek istedim" dedi.

“Çok uzun zaman destek gerek”

Bölgedeki ihtiyaçlara ve yapabileceklerine yönelik valiler, il sağlık müdürleri ve yetkililer ile görüştüklerini söyleyen Rektör Özkan, "Akdeniz Üniversitesi olarak öncelikle hasta bakımıyla ilgili talepler oldu bizden. Onun dışında, elimizden geldikçe gönüllü AKUT personelimiz buradaydı, gönüllü psikologlarımız yine bu bölgede ama bundan sonraki yardım çok daha kıymetli. Çünkü bir süre sonra insan unutuyor, çok çabuk unutuyoruz maalesef. Burası çok uzun zaman destek gerekecek bir bölge. İnşallah o destek için en azından 1 yıl gelip gitmemiz gerekiyor. Her türlü desteği maddi manevi vermemiz gerekiyor. Devletten sonra herkesin yardımcı olması gerekiyor. Bizim de elimizden geldiğince yardımcı olmak elbette boynumuzun borcu, görevimiz" şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimiz ve aileleri ile görüştük”

Akdeniz Üniversitesi öğrenciler ve aileleri ile bir araya geldiklerini ifade eden Rektör Özkan, "Öğrencilerimizin ve ailelerinin ihtiyaçlarını öğreniyoruz. Tabi devlet yardım ediyor onlara ama geri kalan kısmını da yine online eğitim, dönerlerse üniversiteye, oradaki eğitimleri olsun yine gıda, maddi destekler ve eğitim bursları, hepsini karşılayacağız. Bunların planlamasını yapıyoruz şu anda. Tabi Antalya’daki halkın ve akademinin desteği de çok kıymetli" dedi.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Ömer Özkan ve Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Hatay’ın Defne ilçesinde Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Zeynep Yüksek ile Denizcilik Fakültesi öğrencisi Gamze Aslan’ı, aileleriyle yaşadıkları çadırlarda ziyaret etti.