Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla depremzede kadınlarla bir araya geldi. 17 depremzedenin bu süreçte anne olduğunu anlatan Rektör Özkan, “Bebek hayat demek, ümit demektir. Bebek varsa gelecek de vardır, umut da vardır” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla depremzede kadınlarla bir araya geldi. 17 depremzedenin bu süreçte anne olduğunu anlatan Rektör Özkan, “Bebek hayat demek, ümit demektir. Bebek varsa gelecek de vardır, umut da vardır” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesislerinde misafir edilen ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören depremzede kadınlarla bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Rektör Özkan’a Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Özge Turhan da eşlik etti. Depremzede kadınlarla sohbet eden Rektör Özkan geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Depremden en çok kadınlarımız etkilendi”

Deprem felaketinden en çok etkilenen kişilerin kadınlar olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Maalesef hep kadınlar etkileniyor çocuklarla beraber. Çünkü en hassas kesim bu kesim. Hem anatomik, fizyolojik hem de duygusal, görevsel olarak en hassas varlıklar kadınlar ve çocuklar, yaşlılar aynı zamanda. Hep dualarıma onları özellikle katıyorum. Allah’ım özellikle kadınları, çocukları koru diye. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde onlara bir renk olsun diye görüşmek istedim kadınlarımızla. Hepsiyle konuşma fırsat bulduk. Hepsinin elbette bir ümidi var. O da yaşamak için çok önemli bir şey aslında bakarsanız. İnşallah daha güzel kadınlar günü kutlamak dileğiyle hep beraber. Kadınlarla güzel dünya, erkeklerle güzel” dedi.

17 depremzede anne oldu

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde bir ay da 17 depremzede annenin bebeklerini dünyaya getirdiğini ifade eden Rektör Özkan, “Bebek demek yeni bir hayat demek. Hayat demek, ümit demek. Hepsinin yüzü gülüyordu. Hepsinin daha önce bebekleri var ilk bebeği olan yoktu aralarında. Hepsinin ümidi var hepsi çocuklarına dünyanın en güzel varlıklarıymış gibi bakıyorlar. Allah yollarını açık etsin. Çocuklarımızı anne babalarıyla büyütmeyi nasip etsin inşallah” şeklinde konuştu.

“Deprem nedeniyle düzenimiz alt üst oldu”

Adıyaman’dan gelen depremzede Öznur Ulusoy yakınlarını kaybettiklerini ifade ederek bir aya yakındır Antalya’da olduklarını söyleyerek “Deprem nedeniyle düzenimiz alt üst oldu. Zorlu bir süreçti. İnşallah atlatırız. Buraya geldik iyi ki diyoruz. Herkes burada bize yardımcı oldu. Herkes sağ olsun.” dedi.

“Gelecek kadınlar gününde daha güzel günlerin bizi beklemesini dilerim”

Hatay’dan gelen depremzede Safiye Çağlar evlerinin ikinci depremde yıkıldığını belirterek ailesiyle beraber Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde kaldıklarını belirterek “Çok şükür iyi herkes insanları iyi, teşekkür ediyoruz bize destek olan insanlara. Allah’ım kimseye böyle bir acı böyle bir imtihan yaşatmasın. Herkesin kadınlar günü kutlu olsun diyorum. İnşallah gelecek kadınlar gününde daha güzel günlerin bizi beklemesini dilerim. Bütün kadınlar olarak bununda üstesinden geliriz inşallah” şeklinde konuştu.

Adıyaman’da gelen depremzede Fatma Örücü, “Hem kapılarını hem gönüllerini açtılar buradan herkesten Allah razı olsun. En kaz altında hepimiz birbirimize sarıldık birbirimizden destek alarak ölümü bekledik. Burada sen ben yok hepimiz aynıyız. Türkiye nasıl hep bir yürek olduysa karşıdakinin cenazesi de benim cenazemdir hiçbir farkı yok yani. Arabada yaşanmadığı içinde Adıyaman’dan ayrılmak zorunda kaldık. Allah buradakilerden de razı olsun. Allah bir daha yaşatmasın.Hiçbir deprem bir iki dakika sürmemiş bu şekilde bir şey yaşandı” ifadelerini kullandı. Hastanedeki hasta ziyaretinin ardından sağlık çalışanlarının da kadınlar gününü kutlayan Rektör Özkan, emeklerinden dolayı teşekkür ederek karanfil hediye etti.