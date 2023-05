Türkiye’ye hentbol branşında ilk Avrupa Kupası’nı kazandıran Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı ziyaret ederek verilen destek için teşekkür etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, EHF Avrupa Kupası’nı Türkiye’de ilk kez kazanan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı ile bir araya geldi. Ziyarete Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, Konyaaltı Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Birol Ünsal, Yardımcı Antrenör ve Öğr. Gör. Tufan Dağseven ile Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu ve takım oyuncusu Döne Gül Bozdoğan katıldı.

Türkiye’ye kupayı ilk defa kazandıran Antalya takımı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan “2022-23 EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası’nı kazanan Konyaaltı Belediye Spor Kadın Hentbol Takımımızla gurur duyuyorum. Akdeniz Üniversitesi ve Konyaaltı Belediyesi iş birliği ile meydana gelmiş olan takımımızın bu başarıyı Türkiye’ye ilk defa yaşatıyor olması ve bu takımın kadınlardan oluşuyor olması bir kadın olarak beni daha da mutlu etti. Kadınlarımız desteklendiği takdirde ülkemizde yaşanmamış ilkleri yaşatabileceklerini göstermiş oluyorlar. Avrupa Kupası’nın kazanılmasında emeği geçen herkesi kutluyorum. Konyaaltı Belediyesi’ne, sporculara, teknik ekibe ve hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi’nin katkısı büyük

Konyaaltı Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü ve Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Birol Ünsal, Türkiye spor tarihinde ilk olan Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası şampiyonluğunda Akdeniz Üniversitesi’nin çok ciddi katkısı olduğunu vurguladı. Sporcuların birçoğunun Akdeniz Üniversitesi öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi ya da mezunu olduğuna değinen Birol Ünsal, “Antrenman alanı olarak Akdeniz Üniversitesi sahalarını kullanıyoruz. Takımımız Spor Bilimleri Fakültemizin laboratuvarı olarak kullanılıyor. Gerek testlerde gerekse sportif performans anlamında hocalarımızdan ciddi destekler görüyoruz. Fiziksel tedavi bakımından da üniversitemizden destek alıyoruz. Dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi’nin Avrupa Şampiyonluğunda katkısı büyük. Antalya’mızın takımının bu başarıyı elde etmesin de Konyaaltı Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi’nin ortak çalışmasının bir ürünü diyebiliriz. Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan hocamız başta olmak üzere üniversitemize çok teşekkür ediyoruz.” dedi. Akdeniz Üniversitesi’nin desteğiyle yeni uluslararası başarılara imza atmak istediklerini vurgulayan Birol Ünsal, “Bugüne kadar takım sporlarında hentbolda lig şampiyonlukları kazandık, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı da şehrimize getirdik. Üniversite takımlarıyla da Avrupa üçüncülüğü ve beşinciliği aldık. Hentbol ve Akdeniz Üniversitesi birbirine çok yakışıyor” ifadelerini kullandı.

Hedefi olan sporcular Akdeniz Üniversitesi’ni tercih ediyor

Antrenmanlarını yaparken Akdeniz Üniversitesi içerisinde bulunan Mavi Spor Salonu’nu kullandıklarını ve Türkiye’de birçok maçlarını bu salonda oynadıklarını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu ve takım oyuncusu Döne Gül Bozdoğan, “Yaklaşık on yaşından beri hentbol oynuyorum, 15-16 yaşlarından beri profesyonel takımlarda hentbol oynuyorum. Akdeniz Üniversitesi’nden mezun olmamın sebebi de tabi ki biz en üst liglerde ve hedefi olan takımlarda oynuyoruz. Antalya’da her zaman Türkiye Süper liginde iyi takımlar arasında yer alıyor. Benim gibi hedefi olan sporcular Akdeniz Üniversitesi’ni tercih ediyor ve geldiğimizde okul maçlarında, turnuvalarda her zaman Türkiye’de en üst sıralarda yer alıyorlar” şeklinde konuştu.