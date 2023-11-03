Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Mersin’de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışlarında gençler kategorisinde şampiyon olan milli triatlet Selinay Tuğçe Kır ile bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan makamında altın madalya kazanan Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi milli triatlet Selinay Tuğçe Kır’ı ağırladı. Gösterdiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Akdeniz Üniversitesi öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışlarda aldığı ödüller çok kıymetli oluyor. Triatlon gibi zor bir alanda gösterdiğin performans şahane, bir saat üzerinde sarf ettiğin yarış ile altın madalyayı diğer ülkelerden önce alman bizleri çok gururlandırdı. Başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Umarım dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarıların artarak devam eder” dedi.

Rektör Özkan başarılarından dolayı Milli triatlet Selinay Tuğçe Kır’a plaket ve hediye takdim etti.

25 ülkeden 280 sporcu katıldı

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi olan Milli triatlet Selinay Tuğçe Kır’ın şampiyon olduğu Mersin Yenişehir’de düzenlenen Avrupa Triatlon Gençler Kupası’na 25 ülkeden 280 sporcu katıldı. Genç kadınlar kategorisinde yarışan sporcuların, denizde yüzüp bisiklet sürdükten sonra koşu alanına geçiş yaptığı parkurda milli trialet Selinay Tuğçe Kır, müsabakayı başarıyla bitiren ilk sporcu olarak şampiyonluk ipini göğüslemişti. Selinay’ın 1 saat 5 dakika 16 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandığı organizasyonda, Hollandalı Merel Veltman 1 saat 5 dakika 43 saniyelik derecesiyle ikinci, Letonyalı Beatu Bula 1 saat 6 dakika 5 saniyelik derecesiyle üçüncü olmuştu.