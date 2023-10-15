Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu BAÜN’de Gerçekleştirilen Savunma sanayine yönelik çalışmalar hakkında incelemelerde Bulundu

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Genel Sekreter Yemliha Yanar ile birlikte Necatibey Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Necatibey Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Manyetizma Laboratuvarında, Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Bölümünden Prof. Dr. Yavuz Ege’den başta savunma sanayine yönelik çalışmalar olmak üzere yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Yavuz Ege, Tübitak ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteğiyle gerçekleştirdiği sanayiye yönelik 8 farklı çalışması hakkında Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya ayrıntılı bir sunum yaptı.

Prof. Dr. Yavuz Ege ve ekibini Manyetizma Laboratuvarında sanayii yönelik yürüttüğü çalışmalar arasında aşağıdaki projelere dikkatleri çekiyor:

Metal kılıflı mayın benzeri gömülü malzemelerin konumu ile üst yüzey görünümlerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması

Doğal gaz boru hatlarında değişik sebeplerle oluşabilecek çatlakların manyetik ölçüm sistemi ile belirlenmesi

Mermer blokları içerisindeki çatlakların mermer yatağında ve fabrikada işlenme öncesinde belirlenmesi ve böylece mermer atığının azaltılması

Preslenerek şekillendirilen otomobil kaporta saçlarında yırtılmalar, bölgesel incelmeler ve form bozukluklarının üretim bandındayken “Manyetik Anomali Yöntemi (MAY)” ile test edilerek hatalı parçaların ayıklanması.

Rektör Oğurlu, gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Prof. Dr. Yavuz Ege’ye teşekkür etti.