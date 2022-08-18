Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasıyla birlikte yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrenci sayıları da belli oldu. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) YKS yerleştirmelerinin ardından bölüm ve programlarda yüzde 100’lük doluluk oranına ulaştı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasıyla birlikte yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrenci sayıları da belli oldu. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) YKS yerleştirmelerinin ardından bölüm ve programlarda yüzde 100’lük doluluk oranına ulaştı.

Bu yıl ilk defa öğrenci alan bölüm ve programlardan, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Özel Eğitim Öğretmenliği bölümleri ile Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı programında da yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşıldı. Ayrıca Spor Bilimleri Fakültesi ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bölümlerine özel yetenek sınavı ile toplam 255 öğrenci kontenjanı ayrıldı. Her iki fakültede de özel yetenek sınavları ile öğrencilerin başarı durumlarına göre yerleştirmeleri yapılacak.

“KMÜ ailesi yeni öğrencilerini bekliyor”

YKS sonuçlarının belli olmasıyla birlikte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi yeni eğitim-öğretim döneminde bin 949’u lisans, 3 bin 166’sı ön lisans olmak üzere toplam 5 bin 115 yeni öğrencisini beklemeye başladı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine yerleştirilen 5 bin 115 öğrenci arasında ülkemizin 81 ilinden de öğrenciler bulunuyor. Önümüzdeki dönem Karaman’dan bin 142, Konya’dan 1 bin 12, Mersin’den 562, Adana’dan 258, Hatay’dan 163 yeni öğrenci KMÜ’de öğrenim görecek. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Antalya KMÜ’yü kazanan öğrencilerin memleketleri sıralamasında ilk 10 içinde yer alıyor.

“Kayıt tarihlerine dikkat”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine yerleşen öğrenciler e-devlet şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinden 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında kayıtlarını çevrimiçi (online) olarak yaparak elektronik kayıt belgelerini alabilecekler. Çevrimiçi kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurarak kayıt yaptırabilecekler.

Kayıtlarla ilgili detaylı bilgiye http://kmu.edu.tr/ogris adresinden ulaşılabilecek. Aynı zamanda üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler için Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları da 2022-2023 eğitim öğretim yılı için https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresinden yapılabilecek.

"Öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz"

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, sonuçların açıklanmasının ardından bir değerlendirmede bulunarak, "Üniversitemizin bütün bölüm ve programlarında yüzde 100’lük doluluk oranına ulaşılması bizim için mutluluk vericidir. Bu mutluluğa ek olarak uzun soluklu bir sürecin ardından üniversitemize yerleşerek KMÜ ailesinin bir parçası olacak öğrencilerimizin yanı sıra mevcut öğrencilerimizi de heyecanla bekliyoruz. Öğrencilerimiz üniversitemizin neşesi, sesi, meyvesi, hazinesi, varoluş sebebidir. Yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan bütün hazırlıklarımızı tamamlayıp onları en iyi şekilde karşılayacağız. Üniversitemize yeni yerleşen öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyor, sonuçların gerek gençlerimiz gerekse de üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.