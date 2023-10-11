2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, YÖK Başkanı Erol Özvar ve devlet erkânının yanı sıra Bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, üniversite rektörleri ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu tarafından müzik dinletisi sunuldu. Müzik dinletisine otizmli ve görme engelli gençlerden oluşan “Bizim Orkestra” da eşlik etti. Dinletinin ardından Türk yükseköğretimi tanıtım filmi aktarıldı.

Törende ilk olarak bir konuşma gerçekleştiren YÖK Başkanı Erol Özvar, YÖK tarafından yürütülen çalışma ve projeler hakkında bilgi verdi. Son olarak 2023-2024 Akademik Yılı’nın öğrenciler, akademisyenler, idari personel ve ülke için hayırlı olmasını dileyen Özvar, “Yükseköğretim Kurulu olarak, Türkiye Yüzyılında vizyonumuz; kalite odaklı ve akademik performansa dayalı yönetim anlayışını benimseyen, çeşitliliği ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücü profili ile üniversite-sektör iş birliği modellerini destekleyen; nihayet ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara duyarlı, evrensel düzeyde geleceğe yön veren yenilikçi ve rekabetçi bir yükseköğretim sistemi inşa etmektir.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erol Özvar’ın ardından bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine “Üniversitelerimiz ve akademisyenlerimizle gurur duyduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz de ilme, bilime, kültüre ve eğitime yapacağımız her türlü nitelikli çalışmada yanınızda olmayı sürdüreceğiz” diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin, birer bilim yuvası olmalarının yanında, öğrencilerin entelektüel gelişmelerine katkı sunan, yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan, geleneklere sahip evrensel kurumlar olduğunu belirterek: “Üniversiteler, yetiştirdiği nesillerle bir memleketin hem talihini hem tarihini değiştirir. Beşeri, ekonomik ve sosyal kalkınmanın lokomotifi olan üniversiteler, ülkeler açısından uluslararası düzeyde rekabetin itici gücünü oluşturur” dedi.

Konuşmaların ardından, YÖK Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, “YÖK 2023 Üstün Başarı Ödüllerini” kazanan akademisyenlere ve üniversitelere ödüllerini verdi.