Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Tıp Fakültesi öğrencilerini ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Mecit Kantarcı Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek sohbet etti. Rektör Levent, hem kampüs içerisinde hem de dersliklerde öğrencilerle buluşarak istek ve taleplerini dinledi. Öğrencilerle bir süre karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Rektör Levent, yeni eğitim döneminde başarılar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.