Ulusal bir kanalda yayınlanan “Tercih Zamanı” programına konuk olan Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin avantajlarından ve olanaklarından bahsederek öğrencilerin üniversiteyi tercih etmeleri konusunda bilgi verdi.

Konuşmasına Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) tarihçesinden bilgiler vererek başlayan Rektör Levent, daha sonra üniversite bünyesinde bulunan birimler hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Üniversite bünyesinde son olarak kurulan Deprem Teknoloji Enstitüsünün önemine değinen Rektör Levent, enstitünün, alanında ilk olması nedeniyle yapacağı çalışmalar ile ülkeye, bölgeye ve Erzincan’a büyük katkısı olacağını söyledi.

Üniversitenin eğitim modeline değinen Rektör Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin akademik anlamda oldukça donanımlı olduğunu belirterek insan ve öğrenci merkezli bir anlayış ile hareket edildiğini söyledi.

Üniversitenin fiziki ve sosyal olanaklarından bahseden Rektör Prof. Dr. Akın Levent: “Üniversitemizde öğrencilerimizin, ilgi duydukları tüm spor dallarında profesyonel bir şekilde faaliyet gösterebilecekleri futbol, basketbol, voleybol, kayak, rafting, yamaç paraşütü gibi birçok açık ve kapalı spor alanları, kampüste öğrencilerin keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal tesisler, bilgisayar ve internet hizmetlerinin bulunduğu teknoloji alanları, laboratuvarlar ve donanım imkanları mevcuttur. Öğrencilerimizin çeşitli ilgi alanlarına hitap edebilecek 87 farklı tematik alanda öğrenci kulübümüz bulunmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde bulunan kulüpler, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, arkadaşlık bağlarını güçlendirmelerine ve serbest zamanlarını iyi değerlendirmelerine imkân tanımaktadır” dedi.

Üniversitede eğitim görecek olan öğrencilerin burs imkânlarına da değinen Rektör Levent: “Üniversitemiz tarafından tespit edilen, burs verilecek şartları taşıyan öğrencilere Rektörlük bursu verilmektedir. Bunun yanı sıra Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından da çeşitli burs imkânları sağlanmaktadır” dedi.

Son olarak tercih aşamasında olan öğrencilere seslenen Rektör Akın Levent, “Üniversitemiz bir kampüs üniversitesidir. Şehrimizde ulaşım imkânlarının kolay ve erişilebilir olması, yine şehrimizin öğrenci yanlı bir tutum sergilemesi ile güvenlik açısından oldukça rahat bir yer olması öğrencilerimiz için avantajlı bir durum oluşturmaktır.” diye konuştu.

Hem üniversitenin hem de şehrin sağladığı olanaklarla öğrencilerin sportif, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlere erişim imkânının çok kolay olduğunu ifade eden Rektör Levent, öğrencilerin tercih yaparken öncelikle puanlarına göre değil de kendilerine uygun mesleklere ve bölümlere göre tercih yapmaları gerektiğini ifade etti.