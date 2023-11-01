Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, öğrenci temsilcileri ile bir araya geldi.

Rektörlük toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük de eşlik etti. Üniversitede yer alan tüm birimlerin öğrenci temsilcileri ile buluşan Rektör Levent ve Rektör Yardımcısı Başıbüyük, öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi. Temsilci öğrencilerin dersliklerde, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerinde, yemek ve ulaşım konularında ki isteklerini gündeme getirerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

EBYÜ’nün öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını her zaman önemsediğini ifade eden Rektör Levent, “Öğrencilerimizin yaşadıkları sorunlara çözüm üretmekten ve öğrencilerimizin taleplerini yerine getirmeye çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi. Son olarak Rektör Levent, yapmış oldukları faaliyet ve çalışmalardan dolayı öğrenci temsilcilerine teşekkürlerini iletti. Temsilciler de Rektör ve üst yönetime öğrencilere vermiş olduğu desteklerden dolayı memnuniyetlerini belirttiler.