Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Mühendislik ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde unvan alan akademisyenleri tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, ilk olarak Mühendislik Fakültesinde profesör unvanını almaya hak kazanan Prof. Dr. Yunus Babacan, Prof. Dr. Naim Süleyman Tınğ, Doçentlik unvanını almaya hak kazanan Doç. Dr. Mert Karaoğlan ve Doç. Dr. Volkan Kaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Levent, Babacan’a ve Tınğ’a profesörlük belgesini takdim ederken, yeni unvan alan tüm akademisyenleri tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, daha sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde doçentlik unvanı almaya hak kazanan Doç. Dr. Duygu Yıldız Karakoç, Doç. Dr. Bülent Diclehan Çadırcı, Doç. Dr. Mustafa Tekdere, Doç. Dr. Ahmet Yazar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Rektör Levent, üniversitenin bilimsel ve akademik ilerleyişine katkı sağlayan öğretim üyelerini tebrik ederek, akademik hayatlarında başarı diledi.