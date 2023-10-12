Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, yeni eğitim-öğretim döneminin ikinci haftasında öğrencilerle kampüs içerisinde bir araya geldi.

2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi ikinci haftasında Rektör Prof. Dr. Akın Levent, dönemin ilk haftasında olduğu gibi kampüsü, sosyal tesisleri ve kütüphaneyi ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Rektöre eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent kampüste öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek yeni eğitim döneminde başarılar diledi, Sosyal tesisleri ve kütüphaneyi de ziyaret eden Rektör Levent öğrencilerin hem üniversiteden hem de kütüphane ve sosyal tesisler hakkındaki beklentilerini değerlendirdi.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, kampüs alanında devam eden inşaat alanlarında yapılan çalışmaları yerinde görmek ve projeler hakkında bilgi almak amacıyla da bir ziyaret gerçekleştirdi. Rektör Levent projelerin ilerleme durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgiler aldı.