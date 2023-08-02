Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, TRT Erzurum Radyosunda yayınlanan “Genç Yaşam” programının canlı yayın konuğu olarak tercih döneminde olan aday öğrencilere üniversite ve Erzincan’ı anlattı.

Rektör Prof. Dr. Levent, üniversitenin tarihçesinden ve mevcut imkânlarından bahsetti. Erzincan’ın öğrenci dostu bir şehir olduğunu ifade eden Rektör Levent, EBYÜ’nün bir kampüs üniversitesi olduğunu belirtti. Üniversitenin fiziki ve sosyal olanaklarından bahseden Rektör Prof. Dr. Akın Levent, “Üniversitemizde öğrencilerimizin, ilgi duydukları tüm spor dallarında profesyonel bir şekilde faaliyet gösterebilecekleri futbol, basketbol, voleybol, kayak, rafting, yamaç paraşütü gibi birçok açık ve kapalı spor alanları, kampüste öğrencilerin keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal tesisler, bilgisayar ve internet hizmetlerinin bulunduğu teknoloji alanları, laboratuvarlar ve donanım imkanları mevcuttur. Üniversitemiz bünyesinde bulunan 87 farklı kulüp, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, arkadaşlık bağlarını güçlendirmelerine ve serbest zamanlarını iyi değerlendirmelerine imkân tanımaktadır” dedi.

Son olarak üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Rektör Levent; “Öğrencilerimizin öncelikle kendi yapılarına uygun ve istihdam alanları geniş olan bölüm ve programları tercih etmeleri gerekiyor. Bizlerde bu yıl tercih yapacak olan tüm öğrencileri üniversitemize bekliyoruz” diye konuştu.