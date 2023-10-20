Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversitede eğitim gören Filistinli öğrencileri makamında kabul etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük’te öğrencilere eşlik etti. Filistinli öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Levent, “Filistin’de yaşanan insanlık dramı için sizlerle aynı acıyı ve kederi paylaşıyorum. Bu kötü günlerin en kısa zaman içerisinde sona ermesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu. Rektör Levent son olarak “Filistinli öğrencilerimizle beraber tüm öğrencilerimizin bizlere ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz” dedi.