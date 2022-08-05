Rektör Kutluhan, PAÜ ve TEİ arasındaki iş birliğinin müjdesini vererek, “Havacılık motorları alanında Türkiye’nin önde gelen firması olan TEİ ile bu alanda yaptığımız iş birliklerine bir yenisi eklemekten dolayı son derece memnunuz” dedi.

Rektör Kutluhan, PAÜ ve TEİ arasındaki iş birliğinin müjdesini vererek, “Havacılık motorları alanında Türkiye’nin önde gelen firması olan TEİ ile bu alanda yaptığımız iş birliklerine bir yenisi eklemekten dolayı son derece memnunuz” dedi.

Pamukkale Ünüversitesi (PAÜ) ve TEİ (Tusaş Motor Sanayi A.Ş.) arasında yapılması planlanan protokol çerçevesinde, Teknoloji Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi’nin dereceye giren öğrencileri uzun ve kısa dönem mühendislik staj programına katılmaya hak kazanacak. Konu ile ilgili olarak bu müjdeyi kamuoyu ile paylaşan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler Pamukkale Üniversitesi olarak öğrencilerimizin mesleki becerileri yüksek, takım çalışmasına yatkın ve gelişen teknolojiler ışığında kendilerini sürekli yenilemeye hazır birer mezun olarak mesleki yaşantılarına adım atmalarını son derece önemsiyoruz. Bilindiği üzere, bu çerçevede öğrencilerimizin deneyimleyerek öğrenmeleri için farklı kurumlar ve meslek odaları ile staj protokolleri imzalıyoruz. Bizler istiyoruz ki; öğrencilerimiz öğrenimleri sürdüğü dönemde aynı zamanda ileride çalışacağı alanları da görsün; mezun olduklarında da mesleki yeterliliklerini ispatlama olanağı bulsunlar. ‘Üniversite Hayatın Rehberidir’ sloganını benimseyen Pamukkale Üniversitesi, mesleki hayatlarının ilk adımlarında itibaren de öğrencilerine rehberlik etmeye edecektir. Havacılık motorları alanında Türkiye’nin önde gelen firması olan TEİ ile bu alanda yaptığımız iş birliklerine bir yenisi eklemekten dolayı son derece memnunuz. Bu türden iş birliklerinin artarak devam etmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

TEİ arasında iş birliği protokolü hayata geçirildi

Öğrencilerinin, mesleki deneyimleri yüksek bir şekilde iş hayatına adım atmalarına büyük önem veren ve bu konuda farklı meslek odaları ile iş birliği protokollerini hayata geçiren Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) bu konuda yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. PAÜ ile havacılık sanayisine yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak, uluslararası düzeyde bir üretici ve dünya çapında bir tasarım merkezi konumunda olan TEİ arasında bir iş birliği protokolü hayata geçirdi.

İş birliği protokolü çerçevesinde; PAÜ Teknoloji Fakültesi’nin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği Bölümlerinin 3. sınıftan 4. sınıfa geçen ve bölümlerinde birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencileri, uzun dönem mühendislik staj programı ile deneyim kazanacaklar.

Ayrıca, Mühendislik Fakültesi’nin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerinin 3. sınıftan 4. sınıfa geçen ve bölümlerinde birinci olan öğrenciler TEİ’de kısa dönem mühendislik staj programına katılabilecek.