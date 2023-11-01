2-31 Ekim tarihleri arasında PAÜ Hastaneleri tarafından düzenlenen Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’nın ikincisi tamamlandı. Programı tamamlayan hemşirelere, sertifikalarını Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan taktim etti.

Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri kurumsal hedefleri doğrultusunda eğitimde rehber olma yolunda sertifika programları ile hızla devam ediyor. PAÜ Hastaneleri tarafından ikincisi düzenlenen eğitim programının sertifika teslim törenine; Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ Hastaneleri Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Erhan Uğurlu, Doç. Dr. Mustafa Çelik, Doç. Dr. İsmail Hakkı Akbudak, Doç. Dr. Yusuf Özlülerden, Başmüdür Süleyman Gökmen, Başhemşire Demet Ekici ve yardımcıları katıldı.

Rektör Kutluhan: “Eğitimde rehber olma yolunda hızla ilerliyoruz”

Törende konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Eğitimde rehber olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bugün bunlardan birine daha şahit olmaktayız. Hastanemiz tarafından ikincisi tamamlanan ameliyat hemşireliği sertifikalı eğitim programının amacını ameliyat hemşireliğinin tecrübe ve uzmanlık gerektiren bir meslek dalı olarak hastanenin önemli ünitelerinden biri olması dolayısıyla eğitim kapsamında işin mutfağında, sertifikalı uzman eğitimciler tarafından öğretilmesi olarak belirledik. Belirlediğimiz hedef doğrultusunda bu sertifika programlarıyla hem kurumsal başarıyı sürdürmek hem de kurumum çalışan hemşirelerin eğitimci kimlikleri ile yeni başlayan meslektaşlarına tecrübelerini aktararak daha nitelikli bir hizmet anlayışının sürekliliğini sağlamaya gayret gösterdik. Eğitimini tamamlayan tüm hemşirelerimizi tebrik ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kapanış programında kursiyerlere; katılım belgesi eğitimcilere ise teşekkür belgelerini Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere Hastane Yönetimi Üyeleri tarafından takdim edildi.