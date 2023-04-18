Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul’un vefat eden babası emekli öğretmen İbrahim Kul’un cenazesi, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul’un babası İbrahim Kul, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Emekli öğretmen Kul’un cenaze namazı, Elbistan’da Gariplik Camiinde İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç tarafından kıldırıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, akademisyenler, iş dünyasından isimler ve hemşerileri acılı gününde Prof. Dr. Kul’u yalnız bırakmadı.

Baba Hüseyin Kul’un cenazesi, helallik alınmasının ardından omuzlarda taşınarak mezarlığa götürüldü. Prof. Dr. Mehmet Kul da babasının tabutunu bir süre taşıyarak son görevini yerine getirdi. Rektör Kul, daha sonra taziyeleri kabul etti.