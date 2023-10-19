Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Altıntaş Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “İlk Ders: Vatan” başlıklı etkinlikte açılış dersini verdi.

Altıntaş Meslek Yüksekokulunda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın yanı sıra Altıntaş Kaymakam Vekili Hüseyin Bozoğlan, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Altıntaş MYO Müdürü Öğr. Gör. Ahmet Sinan Kılıçoğulları, Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Arif Kolay, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konuşmasında Üniversiteye adını veren Dumlupınar Zaferi’nden söz eden Prof. Dr. Kızıltoprak, "Dumlupınar Zaferi, Türk tarihinin en önemli zaferlerinden birisidir. Bu zafer, Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu ve sonsuza dek böyle kalacağını tüm dünyaya kanıtlamıştır. Değerli öğrencilerim, adını Dumlupınar Zaferi’nden alan bu üniversitede okumanın kıymetini bilmelisiniz" dedi.

Etkinliğin ardından Rektör Kızıltoprak, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı ve sorunlarını dinledi. Kızıltoprak, daha sonra Meslek Yüksekokulunun akademik ve idari birimlerinde incelemelerde bulundu.