Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Öğretmenlik mesleğinin toplumlar için taşıdığı önemi vurgulayan Kızıltoprak, öğretmenlerin fedakârlıklarına ve geleceği inşa eden rollerine dikkat çekti.

Rektör Kızıltoprak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Öğretmenlik; insanlığa rehberlik eden, bilgiyi ahlakla buluşturan ve toplumları medeniyet yolunda ilerleten kutsal bir meslektir. Peygamber Efendimiz’in ‘Ben bir muallim olarak gönderildim’ hadisi, öğretmenlik mesleğinin manevi yüceliğini ortaya koyarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yeni nesil, sizlerin eseri olacaktır’ ifadesi de öğretmenlerimize olan güvenin ve sorumluluğun büyüklüğünü gözler önüne sermektedir."

"Şehit öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum"

Öğretmenlerin yalnızca bireylerin değil, toplumların yazgısını değiştiren mimarlar olduğunu ifade eden Kızıltoprak, şehit öğretmenleri de minnetle andı. Kızıltoprak, "Bu kutlu görevin ne denli büyük bir fedakârlık gerektirdiğini, mesleklerini ifa ederken hayatlarını feda eden aziz şehit öğretmenlerimiz bizlere en acı şekilde hatırlatmaktadır. Vatanın en ücra köşelerinde, kalemlerini cesaretleriyle birleştirerek gelecek nesilleri yetiştirme uğrunda şehadete yürüyen kahraman öğretmenlerimiz, bu milletin vicdanında daima en müstesna yerde olacaklardır" diye konuştu.

Rektör Kızıltoprak, mesajını, tüm öğretmenlere duyduğu minnet ve saygıyı dile getirerek noktaladı: "Bugün, onların hatırasını yaşatmak, ideallerini devam ettirmek ve fedakârlıklarını unutmamak, en büyük sorumluluğumuzdur. Öğrencilerinizden biri olarak, aziz şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; geleceğin Türkiye’sini inşa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum."