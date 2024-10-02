Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, şehirde sanayi-üniversite işbirliğini daha da geliştirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Rektör Kızıltoprak, KÜMAŞ Manyezit Sanayi A.Ş.’yi ziyaret ederek, Genel Müdür Hakan Korkmaz ile bilgi alış verişinde bulundu. Ziyarette konuşan Rektör Kızıltoprak, "Üniversitemizin laboratuvarlarını sanayicilerimize açtık. Kütahya’da üniversite-sanayi iş birliğini daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.

Korkmaz, ziyareti sebebiyle Rektör Süleyman Kızıltoprak’a teşekkür etti.