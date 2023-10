Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın konuşmacı olarak katıldığı Filistin Buluşması Moral Günü Etkinliği düzenlendi.

İİBF Amfi-2’de düzenlenen buluşmaya Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Duran, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Eray Acar, DPÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Muharrem Kürşad Yangil ve Filistinli öğrenciler katıldı.

“Yeryüzünde en mazlum halklardan birisi Filistin halkıdır”

Etkinlikte katılımcılara hitap eden Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi,” Yeryüzünde en mazlum halklardan birisi Filistin halkıdır. Evet, üzülüyoruz ancak üzülmek çare değil. Filistin’in ve Müslümanların 1917’ye kadar Yahudilerle herhangi bir sorunu olmadığını da biliyoruz. Avrupa’nın bütün ülkelerinin bu yapılanlarda bir sorumluğu var. Filistin, Türkiye’nin her şeyidir. Bizim medeniyetimizin can damarıdır. Filistin bizim için bir insanlık onurudur. Türkler, Filistin’e 1200 yıl egemen oldular. Filistin o günlerde özgürlük şarkıları söylüyordu. Türkler bu coğrafyaya adalet ve istikrar getirdi. Bugün bir görev günüdür. Biz bugün Filistin ile dayanışma içerisindeyiz. Her zaman Filistin’in halklı davasından yana olduk” dedi.

"Bize barış içinde yaşamayı Peygamberimiz öğretti"

Rektör Kızıltoprak,” Değerli öğrenciler, ülkenize, değerlerinize hizmet etmek için uğraşacaksınız. Çok çalışacaksınız, çok işiniz var. 25 Arap ülkesi arasında en güçlü halkın Filistin olduğunu biliyoruz. Bu mücadele nereden geldi nereye gidiyor bilmeliyiz. Bugün Hindistan’da binden fazla dil konuşuyor, on binden fazla din var, 1,5 milyarı aşan nüfus var. Neden Hindistan bin parça değil de Araplar 25 parça? Sizlerin buna cevap vermesi gerekiyor. Biz Filistin topraklarında barış içerisinde yaşayabiliriz. Bize barış içerisinde yaşamayı peygamberimiz öğretti. Bizim tarihimizde asla masum insanlara karşı bir girişim olmamıştır ve olmayacaktır” dedi.

“Biz Türk milleti olarak doğrunun ve mazlumun yanındayız”

Türk milleti olarak doğrunun ve mazlumun yanında olduklarını söyleyen Kızıltoprak,” Bugün Filistin mazlumdur. Sizin yanınızdayız, destekçiniziz. Biz sizlere ancak destek olabiliriz. Sizin içinizden bu mazlumiyete son verecek, bahtınızı açık tutacak liderler çıkacaktır. Ben bütün olumsuzluklara rağmen sizin başarıya ulaşacağınıza ve yüce Mevla’nın size zaferi nasip edeceğine inanıyorum. Haklı mücadelenizin her zaman yanındayız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.

Etkinlik sonunda Rektör Kızıltoprak, öğrencilerle bir süre sohbet etti ve taleplerini dinledi