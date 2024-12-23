Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Emet Meslek Yüksekokulunu ziyaretinde yüksekokulun faaliyetleri, hedefleri ve çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ziyarette, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Vedat Bakır, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Nesrin Açıkgöz ve Yüksekokul Sekreteri Ömer Büyük başta olmak üzere diğer akademik ve idari personelden yüksekokulun faaliyetleri, hedefleri ve çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldı. Kızıltoprak, tüm akademik, idari personele ve öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.