Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenen 11. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Spor Bilimleri Fakültesinin Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği (TÜBED) Başkanı Prof. Dr. Hasan Kasap, akademik ve idari personel ile birlikte öğrenciler katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Çetin Özdilek ve TÜBED Başkanı Prof. Dr. Hasan Kasap’ın ardından katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, " Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözünde belirttiği gibi, gençlerimizi hem hünerli hem de erdemli bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak bu şuur ve inançla hedeflerimize emin adımlarla ilerleme yolunda akademik, uluslararasılaşma ve sportif etkinliklerin her birini ayrı ayrı önemsiyoruz" dedi.

“Kongrede, 93’ü sözel, 7’si poster bildiri olmak üzere 100 bildiri sunuldu”

Rektör Kızıltoprak,” Kongrede, 93’ü sözel, 7’si poster bildiri olmak üzere 100 bildiri sunumun yapılması bir anlamda Cumhuriyetimizin 100. yılına atıf yapması ayrıca gurur verici. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak disiplinler arası çalışma ve ortak çalışma kültürünü öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize yaymak için gayret gösteriyoruz. Üniversitemiz, araştırma odaklı bir kültür oluşturarak, başta Kütahya’nın ve ülkenin kalkınması için projeler hazırlamanın yanında, kültür, sanat ve spor alanındaki faaliyetlere de destek olmaktadır. Üniversitemiz her öğrencisinin sosyalleşmesinin spor yoluyla gerçekleşebileceğini bildiğimiz için öğrencilerimizi spora yönlendiriyoruz.

"Tarih Türkleri sportmen bir millet olarak kaydeder"

Tarihin Türkleri çok eski zamandan beri sportmen bir millet olarak kaydettiğini söyleyen Kızıltoprak,” Türkler spora daha çok vakit ayırarak, kahramanlık yani Alplik geleneğini devam ettirmişlerdir. Türk deyince akla gelen askerlik, cengaverlik ve fatihliktir. Bunlar ise bizzat beden gücüne dayanmaktadır. Türk spor tarihimiz, büyük zaferler, başarılar ve spor kahramanları ile doludur. Türk sporcularının kırdığı rekorlar için dikilen anıtlar günümüzde hâlâ görülmektedir. Bizlere düşen görev kökü mazide olan atiyiz şuurundan ilham alarak başta ata sporlarımız olarak sporun bütün dallarında üniversitemizi, şehrimiz ve ülkemizi en iyi sıralarda temsil etmek olmalıdır. Kütahya, kültür, sanat, musiki ve spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. İnsanlık adına zor günler geçirdiğimiz şu günlerde kongrenin düzenlenmesinde başta düzenleme kurulu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, amacın hasıl olmasını diliyorum” diye konuştu.

Açılış töreni, protokol konuşmalarının ardından katılımcılara yönelik bilgilendirme yapılmasıyla tamamlandı.