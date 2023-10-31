Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Emekli Tuğg. Prof. Dr. Esat Aslan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Cumhuriyetin 100. Yılında Devletleşme Sistematiği” başlıklı konferans düzenlendi.

FEF Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu’nda, üniversite tarafından düzenlenen etkinliğe Emekli Tuğg. Prof. Dr. Esat Aslan’ın yanı sıra Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, rektör yardımcıları Prof. Dr. Özer Aydın, Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür ve Prof. Dr. Ayhan Kahraman, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

“Cumhuriyet, başarı, yürek, kudret demektir”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan konferansın açılışında yaptığı konuşmada Cumhuriyetin, başarı, yürek, kudret demek olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, " Cumhuriyet bizim için çok önemlidir. Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak bizleri çok onurlandırıyor. Misafirimiz olan Esat Aslan hocamız çok kıymetli vazifeler yapmıştır. Akademik alanda da çalışmalar yapmıştır. Kendisi ayrıca gazidir. Hayatını canını, kanını cumhuriyet için ortaya koymuş büyük bir kahramandır. Onu aramızda görmekten ve burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Ne mutlu Türküm diyene, ne mutlu Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayan bizlere" dedi.

Katılımcılara hitaben bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Esat Aslan, konuşmasında temellerinin atıldığı ilk günden bugüne Türkiye Cumhuriyeti’nin devletleşme sistematiğinden, Türk devletinin dayandığı temel esaslardan, yaşanan tarihsel olaylardan ve görev yaptığı kademelerdeki deneyimlerinden söz etti. Prof. Dr. Aslan, konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyetin gençlere emanet edildiğini de hatırlattı.

Etkinliğin sonunda Prof. Dr. Kızıltoprak, Prof. Dr. Aslan’a günün anısına hediye takdiminde bulundu.