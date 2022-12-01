Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede tarafından, markalaşmaya verdiği destekten dolayı gönderilen teşekkür belgesi, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a takdim edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede tarafından, markalaşmaya verdiği destekten dolayı gönderilen teşekkür belgesi, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a takdim edildi.

Geçtiğimiz günlerde İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve moderatörlüğünü İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın yaptığı “SANTEK Malatya: Tekstil ve Hazır Giyimde Markalaşma Sektörünün Geleceği” konulu paneldeki katkılarından dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede tarafından gönderilen teşekkür belgesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a takdim edildi.

Teşekkür belgesini Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Malatya İl Müdürü Akif Gülaçtı takdim etti.