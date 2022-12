Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2022 yılındaki hizmetleri değerlendirdiği açıklamasında, "Yıl içinde Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk devlet üniversitesi olduk” dedi.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2022 yılındaki hizmetleri değerlendirdiği açıklamasında, "Yıl içinde Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk devlet üniversitesi olduk” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2022 yılında hayata geçirilen projeler ve hizmetleri değerlendirdi. Kızılay, İnönü Üniversitesinin yeni yılda da önemli başarılara imza atacağını belirterek, “Sürekli büyüyen ve gelişen üniversitemiz, 40 bine yakın öğrencisi, 6 bin 300 akademik ve idari personeli, 150 bini aşan mezunu ve 39 farklı ülkeden bin’den fazla uluslararası öğrencisiyle 47 yıllık güçlü ve köklü bir geleneğin temsilcisidir. Nitelikli kadromuzla bilimin ışığında gelecek yeni yılı yeni hedeflerimize ulaşmada bir fırsat olarak değerlendirerek eğitim, araştırma ve sağlık alanlarındaki başarı grafiğimizi daha üst seviyelere çıkaracağımıza olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

2022 yılında İnönü Üniversitesinin her alanda başarı gösterdiğini söyleyen Kızılay, “İnönü Üniversitesi ailesi olarak bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakırken daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışan, üreten ve duyarlılığı yüksek bireyler yetiştirme yolundaki kararlı tutumumuzu sürdürüyoruz. Üniversiteler sadece bilginin üretildiği ve paylaşıldığı akademik kurumlar değil aynı zamanda bilginin hizmet ve faydaya dönüştürüldüğü hizmet kurumlarıdır. Akademide ürettiğimiz her bilgiyi eğitim, sağlık, teknoloji, inovasyon, sosyal sorumluluk projeleri gibi her türlü araçla hizmet ve faydaya dönüştürüyor, iç ve dış paydaşlarımızla paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Her geçen yıl başarımızı daha da arttırdık”

Her yıl daha da büyük başarı, değişim ve gelişmelerle İnönü Üniversitesinin büyüdüğüne dikkat çeken Kızılay, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yayımladığı 2022 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda belirtildiği üzere önemli başarılar elde edildiğini vurguladı.

Kızılay, 2022 yılındaki İnönü Üniversitesinin başarılarına da yer vererek, “Türkiye’deki 209 üniversite arasında ‘Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ alan 23 üniversiteden biri olduk. 2019 yılında aldığımız ve bu yıl süresi dolan Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, yapılan TSE dış değerlendirmeleri sonucunda 2025 yılına kadar uzatıldı. Yıl içinde Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk devlet üniversitesi olduk. 2022 yılında GreenMetric tarafından yapılan Dünya Yeşil Kampüs değerlendirmesinde 310. sıradan 208. sıraya yükseldik. THE (The Times Higher Education) ve SCImago’nun (The SCImago Institutions Rankings) 2022 yılı için yaptığı sıralamalarda üniversitemiz birçok dünya üniversitesini geride bırakarak en nitelikli yükseköğretim kurumları arasına girdi. Üniversitemiz THE’nin 2022 yılı sıralamasında Erişilebilir ve Temiz Enerji kategorisinde dünya ortalamasının üzerinde bir puan alarak 101-200 bandında yer alırken SCImago’nun yaptığı son sıralamada ise Araştırma, İnovasyon ve Sosyal Etki kategorilerinde dünyada ilk 500 üniversite arasına girmeyi başardı. InCites veri tabanından bakılan yıl bazlı yayın sayımız bir önceki yıla göre yüzde 26 artış gösterdi. Son 5 yıllık zaman dilimindeki yayın sayımız 3 bin196’ya ulaştı. Yayınlarımızın yüzde 43,75’i Q1 ve Q2 nitelikteki dergilerde yer aldı” dedi.