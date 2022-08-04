Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir televizyon programında Malatya’nın öğrenci dostu bir şehir olduğuna vurgu yaparak, İnönü Üniversitesi kampüsünün öğrencilere son derece renkli, farklı imkan ve etkinliklerle dolu bir üniversite yaşamı sunduğuna dikkat çekti.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir televizyon programında Malatya’nın öğrenci dostu bir şehir olduğuna vurgu yaparak, İnönü Üniversitesi kampüsünün öğrencilere son derece renkli, farklı imkan ve etkinliklerle dolu bir üniversite yaşamı sunduğuna dikkat çekti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ulusal bir televizyonda “Tercih Rehberi” programının konuğu oldu.

Program sunucusu Esra Esen Atayeter’in sorularını cevaplayan Kızılay, tercih yapacak öğrenciler için İnönü Üniversitesini tanıttı. Rektör Kızılay, Üniversite içerisindeki fakültelerden bahsederek kampüs hayatını anlattı.

Tercih sırasında öğrencilerin nelere dikkat etmesi gerektiğine değinen Kızılay, “Dışarıdan gelen öğrencilerin şehri de tanımaları gerekiyor. Daha önceden tanıdıkları bir şehirde işleri kolay. Ama yeni bir şehir tercih edeceklerse biraz tanımalarına fayda var. Bizim öğrencilerimiz, bölgeden ağırlıklı. Ama Türkiye’nin 81 ilinden de öğrenci alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Malatya’nın öğrenci dostu bir şehir olduğuna vurgu yapan Kızılay, şehrin öğrencilerin isteklerini karşılayacak her türlü imkana sahip olduğunun altını çizdi.

Kızılay, İnönü Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren fakülteler hakkında da bilgi vererek, “Üniversitemiz şimdiye kadar 4 üniversite kurmuş anaç bir üniversite. Dolayısıyla genel bütün fakültelere sahibiz. Gruplayarak ifade etmek istiyorum. Sağlık bir grup. Mesela sağlık tercih edecek öğrenci, sağlıkta sağlığın alt birimlerini tercih ediyor. Sosyal bilimler tercih edecek öğrenciler o grubu tercih ediyor. Hatta sosyal bilimlerden de mesela hukuk tercih eden ilahiyat tercih eden eğitim fakültesini tercih eden öğrenciler de o gruplara göre tercih ediyorlar. Mühendislik, fen bilimleri, temel bilimler tercih eden öğrenciler bir grup, onun için bunların hepsi bizim üniversitemizi tercih edebilirler. Bütün bu bölümlerde üniversitemiz fakültelere ve yüksek okullara sahip” dedi.

İnönü Üniversitesi bünyesinde özel yetenek ile öğrenci alan fakültelerden bahseden Kızılay, güçlü hoca kadrosu ve doktora programlarının önemine dikkat çekerek, “Özel yetenekle öğrenci alan grubumuz, güzel sanatlar, müzik ve spor gruplarımız, bölümlerimiz, programlarımız. Bu alanda da üniversitemiz çok güçlü. Müzikte çok uzun yıllar doktora veren bir üniversiteyiz. Güzel Sanatlar Fakültemizin Müzikoloji ve Müzik Teknolojisi bölümü doktora veriyor. Eğitim Fakültemizin Müzik Öğretmenliği Bölümü doktora veriyor. Aynı zamanda Devlet Konservatuvarımız var. Orada da Türk Halk Müziği doktora programımız var.Bir üniversite doktora veriyorsa bu alanda çok güçlü hoca kadrosuna sahip olduğunun göstergesidir. Biz bu alanlarda hepsinde özel yetenekle öğrenci alıyoruz ve aldığımız öğrenci alanında çok iyi yetişmiş bir şekilde mezun oluyor. Resim, grafik ve seramik gibi güzel sanatlar alanında plastik sanatlar alanında da özel yetenekle öğrenci alıyoruz” şeklinde konuştu.

Teknokent bünyesinde yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi veren Kızılay, “Teknokent’te öğrencilere biz yarı zamanlı iş ayarlıyoruz. Hatta öğrencilik döneminde bizim orada ön kuluçka ve kuluçka merkezimiz var. Orada kendilerini geliştirerek, şirket bile kurma imkanını sağlıyoruz öğrencilerimize. Yani girişimci bir ruh varsa ya da kendini kariyer açısından geliştirmek istiyorsa öğrenci, ona özel destek vererek isteklerine ulaşmasına yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Kızılay, İnönü Üniversitesi kampüsünün öğrencilere son derece renkli, farklı imkan ve etkinliklerle dolu bir üniversite yaşamı sunduğunu da sözlerine ekledi.