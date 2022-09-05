Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Teknofest’i değerlendirirken, “Bu kuşaktan ümit varız, geleceğimiz daha parlak görünüyor” dedi.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Teknofest’i değerlendirirken, “Bu kuşaktan ümit varız, geleceğimiz daha parlak görünüyor” dedi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest bu yıl 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun - Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Teknofest’i ziyaret ederek, İnönü Üniversitesi standındaki projeleri inceledi.

İnönü Üniversitesi standında sergilenen, NASA tarafından düzenlenen yarışmada finale kalan, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Arş. Gör. Murat Toptaş’ın yürüttüğü “Configurable Test Section Design for Transonic Wind Tunnel” adlı proje, “Yangın Söndürme Bombası”, “Dikkat ve Refleks Gelişim Cihazları”, “Kaplama Cihazı” ve “Daldırma Cihazı” gibi diğer önemli projeleri inceleyen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, gençlere övgülerde bulundu.

Kızılay, “Teknofest kuşağı çocuklarımız ve gençlerimiz çok motive, gayretli, meydana getirici düşünceye açık. Bu kuşaktan ümit varız, geleceğimiz daha parlak görünüyor. Teknofest’e üniversite olarak katıldık. Projelerimizden 5 örnek sergiledik. Ülkemizin, yeni kuşağın göstergesi Teknofest” ifadelerine yer verdi.