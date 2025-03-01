Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün ilk ders etkinliğine çevrim içi olarak katılan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık SOSYALFEST’in önemine değinerek lisansüstü öğrencilerine yenilikçi çözümler geliştirme çağrısı yaptı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, konuşmasında Karabük Üniversitesinin bilim ve sosyal sorumluluk alanındaki projelerinden bahsederek, SOSYALFEST, KBÜFEST ve SAĞLIKFEST gibi etkinliklerin akademik gelişime katkısını vurguladı. Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada Kırışık, yeni fikirler üretmenin ve özgün yaklaşımlar geliştirmenin önemine dikkat çekti.

"Başkalarını takip ederek en fazla ikinci olabiliriz. Oysa biz gelişmiş analizler yaparak, dünyada ilk olan, kapsamlı sosyal modeller üretmeliyiz. Böylece başkaları bizi takip eder" diyen Kırışık, öğrencilerin sosyal bilimler ve mühendislik alanında çözüm odaklı düşünmeleri gerektiğini belirtti.

Sosyal bilimlerin toplumla iç içe olması gerektiğini vurgulayarak, akademik çalışmaların toplumun ihtiyaçlarına yönelik şekillenmesi gerektiğini söyleyen Kırışık, şunları söyledi:

"Necip Fazıl Kısakürek’in dediği gibi, ’Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmak’ doğru değildir. Toplumun hangi sorunlarla uğraştığını, hangi çözümlere ihtiyaç duyduğunu bilmeden bilim üretmek sağlıklı sonuç vermez."

Bu bağlamda, lisansüstü öğrencilerin araştırmalarını toplumsal ihtiyaçlara göre şekillendirmesi gerektiğini aktaran Kırışık, sanayi kuruluşlarıyla iş birliği yaparak ihtiyaçların tespit edilmesi ve çözümler üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında bilimsel gelişimin sürekli ilerlemesi gerektiğinin altını çizen Kırışık, öğrencilerin mevcut bilgiyi yeterli görmemesi gerektiğini kaydetti.

Kırışık, "Dünyanın bilimin geldiği seviyeyi sıfır noktası olarak kabul etmeliyiz. Bundan daha öteye gitmek, daha kapsamlı akademik üretimler yapmak zorundayız. ’Bu ulaşılmış son zirvedir’ demek, bilimsel gelişimi durdurur. Daha iyi, daha gelişmiş, insanlığa daha fazla katkı sağlayan yaklaşımlar üretmeliyiz" dedi.

Lisansüstü öğrencilerine seslenen Kırışık, başarının kararlılıkla mümkün olduğunu vurgulayarak, proje çalışmalarının ve araştırmaların sürekliliğine önem verilmesi gerektiğini söyledi.