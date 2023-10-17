Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Rektör Kırışık, Ankara ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Evren Başar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu ile görüştü. Ziyaretlerde, Karabük Üniversitesinde düzenlenmesi planlanan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında konuşuldu.

Ayrıca görüşmelerde KBÜ ile iş birliği, ortak çalışmalar, projeler, uluslararası öğrenciler ve uluslararası ilişkiler konularında istişarelerde bulunuldu.

Sertçelik, Başar ve Eminoğlu Rektör Kırışık’a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar dilediler.