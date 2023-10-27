Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. D. Fatih Kırışık, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ile görüştü.

TÜRKSOY genel merkezinde yapılan görüşmede, Karabük Üniversitesinde düzenlenmesi planlanan çalışmalar ve projeler hakkında konuşuldu. Türk Dünyası kurumları ve üniversiteleri ile iş birlikleri, ortak projeler, uluslararası öğrenciler, akademik faaliyetlerin geliştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, KBÜ Rektörü Kırışık’a görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karabük Üniversitesinin Türk Dünyası hamlesi konusunda desteklerini ifade etti.

KBÜ Rektörü Kırışık, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev’e teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.