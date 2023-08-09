Karabük Üniversitesi (KBÜ) rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Fatih Kırışık, tebrikleri kabul ediyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Rektör Kırışık ile bir araya gelerek, yeni görevinde başarıla diledi. Rektör Kırışık da Verdili’ye teşekkür etti.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık’a yeni görevinde başarılar diledi. Güven’e Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu da eşlik ederken, Kırışık Güven’e teşekkür etti. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, Meclis Başkanı Adnan Çebi ve Yönetim Kurulu üyeleri de Rektör Fatih Kırışık’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Eğitim Bir-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz ve beraberindekiler de KBÜ Rektörü Kırışık’a yeni görevinde başarılar diledi. Kırışık, Öz ve beraberindekiler teşekkür etti.