Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette ÖSYM’nin yaptığı ve yapmayı planladığı sınavlar konusunda iş birliği yapılması konusunda istişarelerde bulunuldu. Karabük Üniversitesi ve ÖSYM, gelişmiş özelliklerini birbirine aktararak kurumsal kapasiteyi yükseltecek.

Kırışık, Karabük Üniversitesinin akademik başarıları ve bilimsel çalışmalarını ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy ile paylaşarak, üniversitede yürütülen araştırma ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, Rektör Kırışık’a teşekkür etti.