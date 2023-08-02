Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, mazbatasını Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan aldı.

YÖK Başkanlığında düzenlenen törenle Özvar’dan mazbatasını alan Rektör Kırışık, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye yüzyılında bu görevi bize layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi başta olmak üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Yürütme Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

YÖK Başkanı Özvar da rektörlük görevine layık görülen Rektör Fatih Kırışık’ı tebrik ederek başarılar diledi.