Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede, üniversite ve belediye arasındaki iş birliği imkânları ve ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Kırışık, Başkan Altay’a Karabük Üniversitesinin Kentsel Tasarım ve Mimarlık Çalışma Takımı ile Kültür Sanat Çalışma Takımlarının projeleri hakkında bilgiler verdi. Bu çerçevede Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karabük Üniversitesi arasında yapılabilecek iş birliği imkânları değerlendirildi.

Ayrıca, görüşmede Sosyalfest’in temel hedefleri ele alındı. Rektör Kırışık, Sosyalfest’in yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde, toplumsal problemlere yenilikçi çözümler sunmayı amaçlayan bir model niteliği taşıdığını vurguladı.

Ziyaretin sonunda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık’a hediye takdim etti.