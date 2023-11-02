Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, I. Razzakov Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi Rektörü Dr. Chynybaev Mirlan Koichubekovich ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ı ziyaret etti.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademik iş birlikleri alanında atılması planlanan ortak adımlara ilişkin önemli temaslarda bulunmak amacıyla Kırgızistan’a gitti.

Rektör Kırışık ilk olarak, I. Razzakov Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi Rektörü Dr. Chynybaev Mirlan Koichubekovich ile görüştü.

Dost ve kardeş ülke Kırgızistan ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Kırışık, “Birbirimize göre üstün olduğumuz alanlarda birbirimizi desteklemek bizim için önemli. Teknik bir üniversitesiniz, bizim de mühendislik alanlarımız güçlü. Bu alanlarda sizlerle çalışmak istiyoruz” ifadeleri kullandı.

Karabük Üniversitesinde 100 farklı ülkeden öğrenci olduğunu ifade eden Kırışık, KBÜ’nün Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2024 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamalarında uluslararası görünümde Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ‘tıp ve diş hekimliği’ alanında ikinci, ‘mühendislik’ alanında ise beşinci sırada yer aldığını aktardı.

İki üniversite arasındaki ilişkilerin artırılmasına yönelik yapılan görüşmede konuşan I. Razzakov Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi Rektörü Dr. Chynybaev Mirlan Koichubekovich, “İş birliği bizim için çok önemli. Öğrenci ve akademisyen değişimi konularını önemsiyoruz ve bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Yapılabilecek akademik iş birlikleri ve ortak projeleri bu açıdan çok önemli buluyoruz. Üniversitemizde 80’den fazla lisans programımız ve 20 bin öğrencimiz var. Devletimiz tarafından bize verilen görev doğrultusunda raylı sistemler ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Ziyaret kapsamında iki üniversite arasında öğrenci hareketliliği, akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri konularında akademik iş birliğine dair protokol imzalandı.

Görüşme karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık daha sonra Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile bir araya geldi.

Görüşmede KBÜ eski Rektörü ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refik Polat da bulundu.

Türk Üniversiteler Birliği Üyesi ve Orhun Değişim Programının daimi yürütücüsü Manas Üniversitesinin her alanda diğer üniversitelerle iş birliğine açık olduğunu vurgulayan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, “12 Kasım 2021 tarihi bizim için oldukça kıymetli, çünkü bu tarihte Türk Devletleri Teşkilatı yeniden doğdu. Bu minvalde bizler, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi olarak, tüm üniversitelerle gönül bağı kurmaya ve başta eğitim olmak üzere her alanda iş birliği yapmaya hazırız” diyerek birliktelik çağrısında bulundu.

Görüşme karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.