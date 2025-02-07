Karabük Üniversitesinin senato toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, ’Öğrenci Destek Koordinatörlüğü’nün kurulduğunu ve faaliyete geçtiğini duyurdu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın başkanlığında gerçekleştirilen senato toplantısında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Genel Sekreter Lütfü Köm ve Karabük Üniversitesi senato üyeleri yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın 2025 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmaları anlattığı sunum ile başlayan toplantı, üniversitenin akademik ve idari işlemlerine ilişkin önemli gündem başlıklarının görüşülmesiyle devam etti.

"Karabük Üniversitesi olarak öğrenci dostu bakış açısına sahibiz." diyen Rektör Kırışık faaliyete yeni başlayan Öğrenci Destek Koordinatörlüğünde öğrencilerin her türlü sorununun dinlenip çözüm yolları bulunacağını söyledi.

Öğrenci Destek Koordinatörlüğünün faaliyetlerinin tüm akademik birimlere yaygınlaştırılacağını vurgulayan Kırışık, "Her birimimizde Öğrenci Destek Koordinatörlüğümüz bu çalışmayı yapacak. Amacımız hem üniversitemizin faaliyetlerini ve politikalarını öğrencilerimize anlatmak hem de onların isteklerini, önerilerini ve taleplerini toplamak" dedi.

Rektör Kırışık, öğrencilerin daha etkin bir öğrenim hayatı sürdürebilmesi için bu tür destek mekanizmalarının önemine dikkat çekti.